快篩試劑列防疫物資傳衛福部簽辦中 哄抬價格、囤積將重罰

法務部次長陳明堂表示，有發函衛福部，希望把快篩劑列為防疫物資，據了解正在簽辦中。（資料照）

2022/05/04 10:25

〔記者謝君臨／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）本土疫情升溫。立法院國民黨團總召曾銘宗今於立法院質詢時，請法務部留意快篩劑是否有哄抬價格或囤積等不法情況。法務部次長陳明堂表示，有發函衛福部，希望把快篩劑列為防疫物資，據了解正在簽辦中。

立法院司法及法制委員會今（4）日排審「公證法部分條文修正草案」，邀請司法院秘書長林輝煌、陳明堂列席報告並備質詢。曾銘宗質詢時，關心快篩劑是否遭不當哄抬價格或有囤積等情況。

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曾銘宗表示，最近疫情嚴重，本土確診人數連續4天破萬人，昨天更破2萬人，民眾買不到快篩劑，依據「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第12條規定，假設有哄抬價格或囤積的情況，可處5年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金，請法務部督促檢調了解此事，有無困難？

「沒有困難。」陳明堂說，法務部已發函衛福部，希望把快篩劑列為防疫物資，據了解，他們正在簽辦中，列為防疫物資的話，就屬於特別條例第12條規範，刑法251條也可以做為規範依據，我們也跟衛福部提醒過，要注意避免哄抬物價或囤積的情況。

曾銘宗說，快篩劑不足應趕快進口，讓民眾買得到且合理價格，美國、英國在疫情高峰時免費提供快篩劑，我們若無法如此至少價格要合理，不能哄抬價格，廠商賺取合理利潤，不可囤積，請法務部追蹤此事。

根據防疫紓困條例第12條規定，對於經中央衛生主管機關公告的防疫器具、設備、藥品、醫療器材或其他防疫物資，哄抬價格或無正當理由囤積而不應市銷售者，處5年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金。未遂犯罰之。

刑法第251條也明定，意圖抬高「民生必需飲食物品；農業、工業必需物品；行政院公告的生活必需用品」等交易價格，或有囤積的情況，無正當理由不應市銷售者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金。

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國民黨立委曾銘宗質詢法務部次長陳明堂。（記者謝君臨翻攝）

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