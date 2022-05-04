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    呂玉玲稱獲9成藍營桃市議員支持 評民進黨人選「都不是我的對手」

    國民黨立委呂玉玲。（資料照）

    國民黨立委呂玉玲。（資料照）

    2022/05/04 09:48

    〔記者林良昇／台北報導〕宣布角逐桃園市長選舉的國民黨立委呂玉玲今表示，她獲得9成的國民黨桃園市議員支持，全桃園504位里長中有486位連署支持她，有信心獲國民黨中央提名，對贏得最後勝選有信心，民進黨的可能人選「都不是我的對手」。

    已宣布參選桃園市長的呂玉玲今早接受廣播節目專訪表示，黨中央在年後徵詢桃園立委的意願，當時她就表達願意承擔，加上地方的鼓勵和勸進，有9成的國民黨桃園市議員支持她，加上獲得桃園13區504位里長中的486位連署支持，超過9成5，她才宣布參選。

    對於黨中央提名時程，呂玉玲坦言，沒有接到黨中央後續的通知，只知道黨中央的提名機制已經在啟動，她都會配合，目前就努力往前走，爭取市民認同，不論黨中央最後徵召誰，一定要團結，對黨中央的機制，她沒有意見。

    呂玉玲也說，民調起起伏伏，她都會謹慎參考。民眾黨有桃園的民調，她在民調上有18%的支持，也有看到將近5成民眾沒有表態，所以她會更加努力爭取選民認同，相信她最後民調會是最高的。

    對於另一位表態參選桃園市長的台北市議員羅智強遷戶籍到桃園，並買了房，呂玉玲表示，對優秀人才都相當肯定，羅要來桃園、關心桃園、做桃園人，都歡迎也祝福，未來她當選了，希望優秀人才留下來服務桃園。

    國民黨智庫執行長柯志恩曾說，黨主席朱立倫否認徵召呂玉玲還稱「我不是笨蛋」，對此呂玉玲表示，相信朱立倫不會這樣說，對這說法不予置評。

    針對民進黨桃園市長的可能人選，呂玉玲指出，民進黨桃園在地大概就有5位有表態，還有包含衛福部長陳時中、新竹市長林智堅、駐美代表蕭美琴都有人點名，她就作好自己本分，爭取更多市民認同。呂還認為，這些民進黨的可能人選「都不是我的對手」。

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