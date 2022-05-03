第3次快篩才轉陽 南市水利局副局長確診匡列4人

水利局昨日已委請廠商完成民治、安平辦公區各樓層環境清消。（南市府提供）

2022/05/03 17:19

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市政府水利局副局長詹益欽今傳確診居隔中。據悉，詹益欽妻子於4月底確診，當天詹益欽快篩陰性，直到前天身體出現不適，第3次快篩結果轉為陽性，並前往醫院做PCR採檢並被通知確診。但有相關人員質疑，詹副局長確診卻未通知4月26日出席官田水資源回收中心評鑑會議人員。

對此，水利局回應表示，詹副局長於5月1日晚間自主快篩陽性，隔天PCR檢測結果陽性，依中央流行指揮中心「確診者主動回報及接觸者匡列說明」指引，密切接觸者之匡列時機為確診者發病當日或採檢陽性日前2天起，本局依上開指引，回溯匡列4月29日的4位密切接觸人員，並於昨日造冊給衛生局，該4位密切接觸人員至今快篩也呈陰性。

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此外，5月2日上午水利局隨即委請廠商完成民治、安平辦公區各樓層環境清消，4月29日期間曾與詹副局長接觸的22人於5月2日也自主快篩均為陰性，考量詹副局長快篩陽性係於假日晚間，4月26日會議人員並非匡列人員，且會議當日皆有落實量測體溫、提供消毒用品、隔板等防疫措施，一切相關防疫措施均依照中央規定辦理，水利局已請同仁與廠商等開會人員說明，以避免造成不必要的恐慌。

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