立委民團批政府「類減碳」 氣候法「中看不中用」

時代力量立委陳椒華（中）3日與台灣環保聯盟前會長劉志堅（左）、台灣環保聯盟創會會長施信民（右）召開「要真減碳不要類減碳，氣候變遷因應協調工作，永續會能夠取代行政院？」記者會。（記者田裕華攝）

2022/05/03 17:21

〔記者楊丞彧／台北報導〕行政院4月21日拍板通過「氣候變遷因應法」修正草案，送交立法院審查。其中，根據院版修正條文第八條，行政院國家永續發展委員會負責協調、分工及整合國家因應氣候變遷基本方針及重大政策之跨部會相關事務。對此，有環團代表今痛批，「氣候法」只是擺好看的，一點用都沒有。立委及環團代表也呼籲政府，減碳工作要玩真的，而不要「類減碳」。

時代力量立委陳椒華今與環團代表們召開記者會，高喊「要真減碳，不要類減碳」。她指出，未來氣候法的執行改為行政院永續會，其設置要點是任務型委員會，這幾年幾乎平均是一年開一次會，被民間團體批評成效不彰。她質疑，減碳工作需要許多跨部會協調，而永續會並非行政單位，沒助理也沒幕僚，如何讓部會聽命指揮？恐難以擔起減碳工作的重責大任。除非推動組織改造為行政單位，才能發揮實質功能。

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陳椒華直言，政院版草案「非常可笑」，不知道是否環保署不願主責、國發會也不願主責，就塞給永續會這樣的組織，這樣的做法不洽當，更像是幫蘇揆卸責。應比照行政院能源及減碳辦公室成立氣候變遷因應辦公室，由行政院長指定政務委員或是副院長主持，進行各部會協調、分工及整合工作。

媽媽監督核電廠聯盟理事徐光蓉痛批，氣候法是擺好看的，根本一點用都沒有。雖然2050淨零排放入法，但不代表就是零碳排放，而是透過抵減的方式達成，是期待購買與交換碳權。因此，實際上可能沒有減碳，還可能增加碳排。此外，行政院把工作丟給永續會，它原本就該負責互相協調與整合，不然要行政院做什麼？把該做的工作推給永續會，卸責的意圖非常明顯。

總統府國策顧問、台灣環保聯盟創會會長施信民提到，對於將「溫室氣體減量及管理法」修改為「氣候變遷因應法」他樂見其成，但對部分內容稍覺不妥，盼立院能傾聽民團與環團意見進行相對應修正。其中，由永續會主責這點非常不恰當，因為無論過去或蔡英文政府時期，永續會都無法發揮功能，是依據環保署擬定的設置要點作為運作根據，而不是法律。這樣的編組，要如何能負責因應氣候變遷這樣如此重要任務的分工、整合與協調工作？他也認為，蘇揆對永續會並不重視。

台灣環保聯盟前會長劉志堅認為，雖民間與環團多次表達意見，結果草案還是用永續會當主責單位。現在永續會開會平均一年一次，2015年到現在才開過6次，委員會議有33次，這真能推得動2050減碳嗎？此外，環保署成立氣候變遷專案小組，就一個處長在推，是否能推得動整個院的減碳工作？他直指政府沒把這件事當要務，所有事務推動都是經辦。

另外，對於淨零轉型路徑，劉志堅指出，政策路徑沒有目標，執行作法也還沒出來，氫能技術也還不知道在哪裡。科技部長吳政忠說現在看的都是未來2030年以後的技術，他認為這是很虛的，也是很可笑的，「整部法都很可笑」，希望政府做出更多調整。

陳椒華強調，對抗氣候變遷與減碳工作對台灣永續發展相當重要，但我們不要一部寫得很漂亮的法但是內容卻是虛的，不要讓政府徒有虛名用來擺好看的，不真正減碳就是真正遺憾。施信民也說，永續會目前功能性不足，要發揮引領減碳的功能，必須在行政院長重視下才能真正發揮，但這並非運作現況。他期盼氣候法是一部真的有牙齒的法案，而不只是應付國際減碳潮流的遮羞布。

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