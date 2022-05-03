「與那國島直航大聯盟」成立 盼建立黑潮經濟圈

「宜花東+與那國島直航推動聯盟成立」記者會，由前立委賴坤成主持。（記者田裕華攝）

2022/05/03 14:02

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委陳歐珀國會辦公室今（3）日與宜蘭、花蓮、台東地區民代共同於立法院舉行「與那國島直航大聯盟」成立記者會。陳歐珀辦公室表示，近年郵輪旅遊逐漸成為風潮，日本與那國島距離台灣最近僅110公里，卻缺乏直航航路。而與那國島町長系數健一也表達對建立「黑潮經濟生活共同圈」的期待。

陳歐珀特助吳文進今與宜蘭縣前副議長林棋山、花蓮市前市長魏木村、台東縣前立委賴坤成、台東縣前議員許志雄等人共同舉行記者會。

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陳歐珀辦公室指出，日本沖繩市、石垣島距離台灣近，是短程郵輪的熱門航線。不過沖繩航線的熱門景點之一「與那國島」雖離台灣最近僅110公里，卻缺乏與台灣本島直航的航路。目前若要前往與那國島，必須先前往沖繩那霸或石垣機場轉機或轉搭乘渡輪才可到達，徒增旅客金錢與時間成本。

陳歐珀辦公室表示，交通部航港局過去為推動台灣東海岸與日本沖繩的觀光交流，曾積極推動「太平洋左岸經濟圈」的航線發展，後續卻因載客成本過高而不了了之。如今日方已投入經費，研究開放與那島與台灣東海岸海運通航的可能性。

陳歐珀辦公室指出，由於與那國島的民生物資多須從日本本島轉運，成本較高，若能開放東海岸與與那國島的直航海運路線，除了帶動觀光效益以外，也能促成台日農產品及民生物資的交流，共創台日雙贏的局面。

系數健一則以書面表示，相信透過推動聯盟的成立，台灣東部的「後山」地區與日本「先島」區域，這兩個國境區域之間的民間交流能加速進行、擴大往來，帶給兩地人民更多福祉與美好未來。

系數健一說，我們與那國島從1982年起，即與花蓮市締結為姊妹市，是日本地方自治行政區中，最早展開與台灣往來的地區，兩地人民之間互訪往來，迄今已有40年歷史，友誼深厚穩固。在此堅定的基礎上，多年來我們致力於向日本政府訴求兩地互訪與直航往來，但目前仍有很大的努力空間。

系數健一指出，這幾年受到新冠肺炎影響，國與國之間人民的交流益加困難，不過我們並未灰心，期待疫情早日渡過後，突破萬難，持續推動台日之間同為邊境區域人民生活圈的連結。我們將持續對日本政府訴求，期待與各位共同努力。

民進黨立委陳歐珀特助吳文進（左二）今與宜蘭縣前副議長林棋山（右一）、花蓮市前市長魏木村（左一）、台東縣前立委賴坤成（右二）等人共同舉行記者會。（記者謝君臨攝）

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