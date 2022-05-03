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    公督盟籲修法終結黑金議會 議員候選人財產上網公開

    公民監督國會聯盟今日於立法院召開記者會，呼籲盡速啟動修正「公職人員財產申報法」第6條。（記者田裕華攝）

    公民監督國會聯盟今日於立法院召開記者會，呼籲盡速啟動修正「公職人員財產申報法」第6條。（記者田裕華攝）

    2022/05/03 12:21

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕公民監督國會聯盟今日於立法院召開記者會，呼籲盡速啟動修正「公職人員財產申報法」第6條，將直轄市、縣市議員，以及議員候選人的財產申報資料上網公開，全面適用於年底地方大選，以終結黑金議會。

    公督盟指出，全台22縣市正、副議長，共有380位直轄市議員、532位縣市議員，每年皆要依法申報財產，地方政治看似將財產攤在陽光下接受檢驗，但卻一連爆發檢調偵辦縣政府涉貪圖利弊案、議員挪用助理費繳房貸、薪資以少報多等盜領情事，連縣長、直轄市議長都被檢調約談。

    公督盟提及，地方正、副議長職掌1.2兆全台縣市政府預算，長期以來相較中央選舉或直轄市首長，國人對地方政治關注度不高，而主持議會的議長們，更是涉入賄選、黑道的傳聞不斷，超過6成曾捲入或遭起訴刑事案件，包括樁腳買票、詐領公款、回扣貪污。

    公督盟強調，今年底地方大選預計將會有近2000位候選人，投入直轄市、縣市議員選舉，倘若候選人產申報資料持續隱匿與不透明，如何確保最終選舉不會所託非人？各種事件皆證明陽光法案勢必要重新進行檢討，財產申報再修正是重中之重。

    公督盟呼籲，立法院應盡速啟動財產申報的修法，無論立法委員、直轄市、縣市議員候選人，皆須在選前上網公告其財產申報資料，不該再放任黑金議會肆虐地方。並訴求，監察院、法務部應重新檢討「公職人員財產申報資料審核及查閱辦法」第16條，改善不得抄錄、攝影、影印等不合理規定。

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