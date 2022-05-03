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    黨產會：救國團梅山青年活動中心座落土地「自始為公有地」

    行政院黨產會最新調查，救國團梅山青年活動中心前身為梅山山莊，梅山山莊座落基地土地，自始為公有地。（資料照）

    行政院黨產會最新調查，救國團梅山青年活動中心前身為梅山山莊，梅山山莊座落基地土地，自始為公有地。（資料照）

    2022/05/03 12:13

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕南橫公路中斷13年後，今年5月1日恢復通車，讓沒落多時的高雄梅山地區再度湧現人潮。救國團原承租國有土地經營的梅山青年活動中心，因等不及南橫恢復通車，已於幾年前歇業；根據行政院黨產會最新調查，救國團梅山青年活動中心前身為梅山山莊，梅山山莊座落基地土地，自始為公有地。

    黨產會調查報告指出，梅山青年活動中心前身為梅山山莊，據救國團出版的「綠旗飄揚三十年」書中記載，1972年施工興建，1974年7月1日正式啟用，「初建時徵得地主同意地上物補償，續向林務局及縣政府辦理租約手續」，然而，梅山山莊座落基地土地自始為公有地，此段記載與事實似有出入。

    黨產會調查，現梅山青年活動中心座落基地即樟山段28-2與29-2，於1991年7月15分割自28、29地號，並編定使用種類為國家公園區。樟山段這兩筆地號在1998年9月管理者變更為台灣省政府原住民事務委員會（前身為台灣省民政廳）。

    黨產會指出，救國團為興建梅山青年活動中心新館，台灣省民政廳以1993年5月17日發函檢附土地使用權同意書給高雄縣政府後，高雄縣政府1993年5月22日回函桃源鄉公所，轉附該份用印之土地使用權同意書正本。桃源鄉公所1993年6月4日再發函檢附同意書予救國團。玉山國家公園管理處1994年核發建造執照。

    黨產會表示，梅山青年活動中心新館為樟山段14建號建物，謄本記載建築完成日期為1996年9月24日，救國團1997年10月13日第一次登記。桃源鄉公所函覆現存租約為1997年2月20日起租，救國團租用土地故申請核發土地使用權同意書。

    據了解，救國團過去向原民會承租原住民保留地，用以經營梅山青年活動中心，年租金為21萬8千餘元，平均每月租金1萬8000元，換算每坪月租金約7.8元；黨產會指出，現行租約已至2020年12月31日為止。

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