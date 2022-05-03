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    全民防衛納入保全業 學者：釋放軍警人力 關注戰訓本務

    軍事學者許智翔表示，保全業納入「全民防衛動員準備法」，可以釋放更多人力，一部分可能要用軍警進行的任務，就可以釋放出來由保全業擔任，也有其法源依據。示意圖。（資料照）

    軍事學者許智翔表示，保全業納入「全民防衛動員準備法」，可以釋放更多人力，一部分可能要用軍警進行的任務，就可以釋放出來由保全業擔任，也有其法源依據。示意圖。（資料照）

    2022/05/03 09:45

    〔記者吳書緯／台北報導〕民進黨立委張廖萬堅等人提案修法，將保全業納入全民防衛動員體系；對此，軍事學者許智翔受訪表示，保全業納入「全民防衛動員準備法」，在防衛做作戰上的益處是，可以釋放更多人力，一部分可能要用軍警進行的任務，就可以釋放出來由保全業擔任，也有其法源依據。

    對於立委提案，中華民國保全商業同業公會全國聯合會理事長張達錩受訪說，「樂觀其成」，並指出全台灣約有75％的人口居住或工作在有保全的社區或是廠辦，若以烏俄戰爭為例，當砲火波及到社區大樓時，保全絕對比民防、警消更清楚如何疏散與救援，而在群眾需要避難時，社區保全是最知道何處有避難空間、民生物資以及確切可以容納多少社區外避難者的餘裕。

    國防院中共政軍與作戰概念研究所助理研究員許智翔表示，人力資源的有效運用，在平時、戰時都是關鍵，平時在災難防救的時刻，民防系統跟民間的各種能量能有效運用，方便救災的人力跟資源調度，也可以讓國軍更多時間在戰訓本務。

    至於戰時，許說，烏克蘭在2014年以後，就將無人機玩家組織成一支部隊（Aerorozvidka），讓烏國參謀本部可以運用，也在這次烏俄戰爭中發揮重大成效，而烏國也將IT人員組織起來。

    許強調，「把適合的人力放在適合的地方，對人少兵少的台灣很重要」，因應多元化的現代戰爭，在民防、後備部隊的編組分工，是很重要的任務，如同無人機操作手，如果也可以有效的組織起來，就算平時不幸遇到大規模天災，也能派上用場。

    張達錩說，希望能盡速修法的原因，是希望能夠透過國家所派出的教官，利用保全業定期的在職教育時數，給予戰爭時期所需的應對能力，使保全業在平時也能在服務的社區大樓中，對住戶或成員做好相關災防演練編組，在平時就做好準備，一旦戰爭產生時，可以立即的做疏散避難，建立自我保護能力。

    許智翔表示，現今台灣後備動員體系，後備軍人除了少部分國防工業員工、任教於高中以下老師或健康、家庭因素等予以免召，其餘大多數人被編入後備步兵旅、軍勤隊或是充當戰耗梯隊，即便民間專長是無人機操作手、或是IT專長，戰時通通在灘岸、城鎮戰被當成步槍兵消耗，無從將民間技術轉換成防衛能量，如果可以用民防能量整合，可以更有效運用。

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