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    首頁　>　政治

    救護量能吃緊 國軍城市型救護車入列支援

    因應未來消防救災救護需求增加，將優先啟動國軍城市型救護車，民間救護車次之，第三階段再調用國軍悍馬型救護車協勤，兼顧防疫量能，同時維持國防部戰備需求。救護車示意圖。（資料照）

    因應未來消防救災救護需求增加，將優先啟動國軍城市型救護車，民間救護車次之，第三階段再調用國軍悍馬型救護車協勤，兼顧防疫量能，同時維持國防部戰備需求。救護車示意圖。（資料照）

    2022/05/02 16:19

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國疫情升溫，加上防汛期將至，對於既有救護量能構成挑戰，內政部次長陳宗彥今日上午召集內政部、國防部、衛福部盤點消防、國軍救護量能，並邀請民間救護一同參與，陳宗彥表示，隨著疫情變化，全國消防救護量已是過去的1.2倍，同時考量防汛期將至，量能勢必更加吃緊，為因應未來消防救災救護需求增加，將優先啟動國軍城市型救護車，民間救護車次之，第三階段再調用國軍悍馬型救護車協勤，兼顧防疫量能，同時維持國防部戰備需求。

    陳宗彥表示，這次的整合啟動與過去三級警戒狀態不同，調用的人力物力是進駐消防分隊，接受消防局調派，所需防護裝備、防疫保險及作業流程均比照消防現行機制，由消防署統籌向疫情指揮中心彙報，相關可調度的量能盤點及教育訓練，在未來2週內完成，並選定地方政府試辦啟動計畫。

    會中，陳宗彥感謝國防部及民間救護車協會的協助，於疫情期間積極配合中央提前整備相關救護量能，整合各部會資源，共同為守護國人健康努力，讓國民安心，同時也感謝第一線同仁的辛勞付出，並提醒同仁於執行防疫工作時，務必做好個人防護措施，避免感染風險。

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