日本迄未採認高端疫苗 吳釗燮親與日代表協商

高端疫苗。（資料照）

2022/05/02 12:49

〔記者呂伊萱／台北報導〕日本目前認可的國外發行疫苗接種證明，雖包含台灣的「小黃卡」，但國產高端疫苗迄今未獲日本採認。台灣日本關係協會秘書長周學佑今表示，台日雙邊持續協商中，日方希望我方提供更多高端國際認證資料以供參考；外交部長吳釗燮也已當面和日本駐台代表泉裕泰談過此議題。

日本自今年3月起放寬邊境措施，開放除觀光目的以外之短期停留與長期居留簽證申請。所有自外國入境日本者原則配合隔離檢疫7天，自台灣入境日本者，得於入境後第3天自主性採檢，回報結果為陰性並獲復確認者得解除隔離檢疫。如已接種第3劑疫苗並滿足疫苗種類等相關條件者，入境後則無須隔離檢疫。

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不過根據公告，符合入境條件的疫苗種類，第1、2劑必須是輝瑞（Pfizer/BNT）、阿斯特捷利康（AstraZeneca）、莫德納（Moderna）或強生（Janssen），第3劑則必須是輝瑞（Pfizer/BNT）或莫德納（Moderna）。新規定未列入國產高端疫苗，混打亦不合資格。

民進黨立委劉建國今天在立院司法委員會質詢時關切此事，劉建國說，許多國人施打3劑高端疫苗，但按目前日本規定將不符合資格，並詢問外交部為何和日本的協商至今無法突破？

台日協秘書長周學佑答詢說，這個議題雙邊持續協商中，外交部長吳釗燮也當面和日本代表泉裕泰談過這個議題。劉建國追問日本不同意的原因是什麼？有幾國已採認高端？周表示，目前已有10國採認高端疫苗，對方是希望我們提供更多高端的國際認證資料、數據，以供參考辦理。

劉建國表示，目前各國陸續解封，台日感情好，照此趨勢日本要來台灣的頻率人數也會越來越多，我們雙邊應該有更好的連結，敦促外交部應有更積極的作為，推進協商疫苗採認事宜。

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