中市府2副市長+6首長染疫 今議會業務質詢首見全「代班人」上陣備詢

中市府會餐敘8名一級首員染疫，另有3議員確診，今議會業務質詢照常舉行。（記者蘇孟娟攝）

2022/05/02 11:38

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市議會上個月26、28日分別舉辦教育文化委員會和交通地政委會餐敘，自4月29日起官員和議員陸續傳出確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，截至上午市政府包括2名副市長、6名局處首長確診及有3名議員與相關人員共15人確診，今日議會舉辦教育文化業務質詢，因督導副市長及相關4局處首長全確診，今日由中市3名副市長中唯一未染疫的陳子敬代班率4局處全由副局長或專委上陣備詢，議會史上首見業務質詢全由「代班人」上陣備詢。

台中市上月底府會餐敘包括教育文化委員會餐敘24人已有副市長令狐榮達和文化局長陳佳君、教育局長楊振昇、新聞局長鄭照新及上午確診的運動局長李昱叡等4局長，另有市議員王立任、江肇國及稍早在臉書也公布確診的議員李中確診，此外包括文化局、運動局及議會相關4人員等共12人確診；至於交通地政委會餐敘與會34人，目前有副市長黃國榮、觀光旅遊局長韓育琪、地政局長吳存金均確診，府會餐敘相關確診人數達15人。

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府會相關染疫族群雖眾多，府會陷入疫情危機，議會第7次定期會仍決議照常進行，今日教育文化業務質詢登場備受矚目，因教育文化督導副市長令狐榮達確診，由唯一未染疫、原督導警消環衛的副市長陳子敬「代班」，因教育文化相關4局長全確診，率各局處副局長或專委代理人上陣，出現議會史上首見正局處首長未能到場備詢，全面由代理人上陣情況，不少議員改書面質詢，副市長陳子敬說，市政工作不受影響。

上午議會開議，段緯宇關切出席26日教育文化委員會12人染疫餐敘情況，結果當日24人參加餐敘，也有出席餐會的新聞局副局長黃傳榜今到議會代班備詢，段緯宇問黃傳榜為何要到議會備詢，尤其更坐在副市長陳子敬旁，僅管黃傳榜強調，餐會後已多次快篩均陰性，所以代理備詢，但段緯宇認為已有這麼多人染疫，且有多人事隔多日才出現症狀，黃傳榜應自我高標準防疫，根本不應到議事備詢，甚至還坐在陳子敬旁，讓段緯宇大感不可思議，要黃傳榜離陳子敬遠一點，「只剩一個副局長而已，要是再中了就慘了」。

段緯宇還問出目前因4局處首長確診，包括教育局有7人居隔、文化局2染疫另3人居隔、運動局4人居隔、新聞局只有局長1人居隔；他強調，不是要獵巫，但府會餐敘已多人確診，尤其市府教育文化委員會一級主管全確診居隔中，行政體系是否崩潰各界均極關注，他要求市府務必不能隱暪相關疫情事實，因染疫局長餐會後隔日一定跟局處內人員有包括開會等業務接觸，相信染疫隱憂絕不會只限於24日出席餐會的市府官員，促陳子敬允諾針對相關局處人員全面篩檢，只要有症狀就放寬居隔條件，降低傳播鏈擴散。

陳子敬表示，會參考段緯宇意見，研究相關防疫措施。

陳子敬指出，他在25日也應邀出席議會警消環衛餐會，已經一週都沒症狀，因為議會邀請必須參加，就業務交換意見，但兩三個月來，其他餐會幾乎都取消了，這波疫情來勢洶洶，希望大家多注意身體健康，至於市政工作大家都以視訊會議，公務不受影響。

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中市府會餐敘8名一級首員染疫，今議會業務質詢史上首見全「代班人」上陣備詢。（記者蘇孟娟攝）

中市府會餐敘8名一級首員染疫，議員段緯宇要求市府加強相關局處普篩。（記者蘇孟娟攝）

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