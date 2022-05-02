民眾黨團成立防疫服務小組 籲政府完善政策配套

民眾黨立法院黨團召開記者會，宣布成立「民眾黨團撐民眾防疫服務隊」。（記者朱沛雄攝）

2022/05/02 10:32

〔記者謝君臨／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，立法院民眾黨團今（2）日舉行記者會，宣布成立「防疫服務小組」，由立委蔡壁如負責「醫療諮詢」、立委邱臣遠負責「產業紓困」、立委高虹安負責「科技防疫」、立委賴香伶負責「勞工弱勢」、立委張其祿負責「校園防疫」，做民眾最堅實的後盾。

邱臣遠批評，指揮中心淪為「專業疫情數字播報中心」，快篩劑量不足，諮詢電話又打不通。另，指揮中心未事先溝通政策禁令，就逕自宣布旅遊業、健身房須打滿三劑疫苗，讓業者平白蒙受損失；補教業、幼兒園和托兒所也因混亂的停課政策，承擔退費困擾。

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邱臣遠指出，民眾黨團成立「防疫服務小組」，協助民眾緊急應變，現在只要進入民眾黨官網首頁，就會出現「防疫服務小組」的橫幅，點擊後會連結至「防疫專區」，提供民眾所需的防疫知識及疫情最新動態。

賴香伶表示，指揮中心堅持PCR檢測陽性才叫確診，現實情況是，來不及收到任何通知，只能從健保APP查找PCR結果，若是陽性，就開始「疑似」自主隔離，因為隔離通知恐怕3天後才會收到，接著「自主」通知周遭「疑似」密切接觸者，密接者就「疑似」3+4自主居隔。

賴香伶指出，事業單位和學校擔憂變成防疫破口，只能要求勞工和家長進行PCR檢測，篩檢站自然大排長龍。相比之下，例行的「時中報數」告訴大家，醫療空床率還有50%、集檢所還有30%量能，能讓民眾安心？

張其祿表示，教育部應關注「大學法定隔離時間差問題」，當班級中出現確診個案時，將停止實體課程1至3日後恢復實體授課，但確診者與密切接觸者隔離天數不一，造成授課教師須兼顧實體授課及視訊上課的執行困難。另，教育部、衛福部要趕在國小以下學童接種疫苗前，公布更嚴謹明確且一致的停課標準。

張其祿指出，高中升大學的第二階段複試、面試正在陸續舉行，國中教育會考也將在5月21日、22日舉辦，教育部應保障確診考生的應考及升學配套。校園也將成為快篩試劑重度需求區域，政府應加速調度配發、採購唾液篩檢設備。

蔡壁如說，本土確診數飆升，卻出現兒童疫苗緩不濟急、學校停課家長手忙腳亂、快篩之亂等問題。政府要溝通，政策要明確。近日有感民眾對防疫政策的混亂與苦惱，民眾黨團決定結合每位立委團隊的專業，為人民解惑、為人民發聲。

高虹安表示，政府近期推廣「社交距離APP」，指揮中心雖宣稱下載數達800萬人次，實際的「日活躍用戶」（DAU）卻未公布，有多少人是真的開著藍牙不得而知，也未考慮長輩可能不會使用等問題。指揮中心應加強網路量能，避免資訊回傳的時間過長，並學習他國如何運用科技有效防疫。

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