藍委為「中華民國台灣」暴怒 咆哮外交官：你是肖仔喔

國民黨立委曾銘宗。（資料照）

2022/05/02 10:21

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部常次俞大㵢今在立院報告時表示，「中華民國台灣是主權獨立國家無庸置疑，中華民國主權一直存在，屬於台灣2350萬人民」。但國民黨立委曾銘宗竟被此激怒，質疑「到底是中華民國、中華民國台灣還是台灣？」，並多次咆哮「莫名其妙」、「你是肖仔喔！」

國史館長陳儀深、外交部常次俞大㵢和陸委會副主委李麗珍等人今日上午列席立法院司法及法制委員會，就「中日和約生效70週年紀念與台灣地位之定論」進行報告並備詢。

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今日會議是源於國民黨方面批評國史館日前針對台灣地位未定論進行學術研討，因此召集相關部會官員，要求赴立院報告並備詢。

陳儀深報告中援引史實指出，美國從 1951 年《舊金山和約》、1954 年《中美共同防禦條約》，到 1971 年聯合國中國代表權之爭，「台灣地位未定」說法一再出現。他強調，台灣地位未定論過去在許多歷史關鍵時刻，是台灣免於被中共併吞的國際法基礎。而台灣於1990年代，在朝野政黨合作下，全面改選中央民意代表並舉行總統直選，以「有效自決」的方式，已確立台灣主權地位。

外交部常次俞大㵢報告時說，有關台灣主權地位，蔡總統去年國慶演說明確闡述：「1949年中華民國立足台灣以來，已經經歷72年。這72年來，我們的經濟從貧窮到富裕、政治從威權到民主、社會從一元到多元，一步一腳印，成就了今天中華民國台灣嶄新的樣貌。......過去這72年來的發展歷程，讓國家樣貌有了很大的轉變。但在轉變之外，我們也有不變的堅持。那就是確保主權、捍衛國土。」

俞大㵢也重述蔡總統的4個堅持：「永遠要堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須要遵循全體台灣人民的意志。」俞大㵢指出，這也就是說，「中華民國台灣是主權獨立國家，這是無庸置疑的，中華民國主權一直存在，主權屬於台灣2350萬人民。」

俞大㵢續表示，我國政府向來遵守自由民主的憲政體制，中華民國台灣的前途，是由台灣2350萬人民共同決定；維持民主體制與自由的生活方式，是全體台灣人民的共識。我國更是愛好和平、高度發展的成熟民主國家。我國在14個友邦設有大使館，全球共有70多國設有110個外館，並與各國在經濟、文化、教育、科技等領域享有實質合作。

但俞大㵢的報告卻讓國民黨立委曾銘宗暴跳如雷，在質詢中質問俞，「你是中華民國次長還是中華民國台灣？這是正式官方文書，到底是中華民國、中華民國台灣、還是台灣？無庸置疑？你是肖仔喔？國家名字什麼時候改了？你是中華民國的次長，領中華民國的俸祿，不然明年外交部預算書就寫中華民國台灣！莫名其妙！」

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