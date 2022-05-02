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    僑委會：中國對僑界統戰未曾停歇

    僑務委員會委員長童振源。（資料照）

    僑務委員會委員長童振源。（資料照）

    2022/05/02 09:43

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院外交及國防委員會今日邀僑委會進行僑務業務報告並備質詢。僑委會主委童振源表示，中國對僑界的統戰作為未曾停歇，我方仍須提高警覺，審慎因應。

    僑委會報告指出，中國近來無論是刻意隱瞞淡化武漢肺炎疫情、迫害新疆人權及香港民主法治、蓄意破壞台海關係、透由孔子學院進行統戰，以及與美國在關稅貿易和科技上的競爭衝突等，無不暴露其欲以威權獨裁主義危害全球穩定和平的野心，種種舉措已加深美、日、英、澳、歐盟等民主國家對於中國的警戒防範，包括各國陸續關閉孔子學院，避免中國假學術之名行統戰之實。

    此外，「四方安全對話」（QUAD）、「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）以及多場各國元首或外長高層會議，均不斷重申印太區域及台海和平穩定的重要性，凸顯台灣的戰略價值受到高度關注，也因此無論我國在歐美地區的華文教育推廣或僑民聯繫，都能找到更多有利的契機，但中國對僑界的統戰作為未曾停歇，我方仍須提高警覺、審慎因應。

    童振源提及，隨著孔子學院相繼退場，為善用此一擴大海外正體華語文市場契機，並結合台灣智能教育產業力量合作輸出我優質華語文教學，僑委會自2021年起推動以僑教為基礎的「海外華語文學習深耕計畫」，截至今年3月底，已協輔歐美地區45所僑校設立「台灣華語文學習中心」，邁入整體計畫的執行階段。

    此外，僑界亦展現人脈積極協促台灣加入國際組織，2021年全球計有43個地區發起163場次聲援台灣參加「第74屆世界衛生大會」活動，共800個僑團1萬7055人次參與；另外，北美地區則有316個僑團辦理41項聲援台灣加入聯合國活動，約6000人次參加。

    童振源說明，自我國於2021年9月22日正式申請加入CPTPP，去年11月僑務委員會議即達成協助向僑居國政府及主流社會為台灣加入CPTPP發聲的共識，世界台灣商會聯合總會並成立「CPTPP推動小組」，充分展現海外僑胞愛台護台之熱情。

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