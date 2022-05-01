北市府相約南韓濟州道政府互訪 台灣肉羹麵、珍奶迎貴賓

台北市政府涉外事務總監周台竹偕同陳海青組長與韓國濟州道政府國際關係大使任洙耆及梁正哲組長進行視訊會議。（台北市政府提供）（記者鄭名翔攝）

2022/05/01 12:04

〔記者鄭名翔／台北報導〕韓國正邁向疫情解封，台北市政府涉外事務總監周台竹與韓國濟州道政府國際關係大使任洙耆透過視訊會議，除共同慶祝兩市簽署合作意願25週年外，也為後疫情時代的體育、觀光、文化等合作交換意見，並期許雙方能早日互訪，待疫情結束後以任洙耆嚮往的台灣肉羹麵線、珍珠奶茶相待。

周台竹偕同陳海青組長與韓國濟州道政府國際關係大使任洙耆及梁正哲組長，於前天下午透過視訊會議，共同慶祝兩市簽署合作意願25週年。會中，就雙方在體育、觀光和文化的合作交換意見。

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會中，周台竹對濟州道每年邀請台北市高中生參加國際青少年論壇，開拓學子國際視野，以及對台北市參加國際組織UCLG ASPAC的大力支持，表示感謝之意。

任洙耆則表示，疫情前兩市官方和民間已經有非常頻繁的交流，濟州道為此還特別在台北市開設了觀光事務所，兩地有直航的班機。雖然還沒有來過台灣，但是對台灣的肉羹麵線以及珍珠奶茶非常嚮往，希望疫情早日結束，能夠來台北一償夙願。

周台竹表示曾去過首爾兩次，很喜歡那邊的人蔘雞和泡菜，但從未去過知名的濟州島，希望有機會去看一看，加上近年韓劇在台灣非常受歡迎，去年的「魷魚遊戲」在全世界及台灣都造成轟動，韓國編劇人員的想像力和創意令人敬佩，相信這對濟州島的觀光有非常大的幫助；任洙耆也對北市府表示熱切歡迎，期待至濟州島交流。

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