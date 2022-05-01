柯文哲提「快篩陽視同確診」 苗博雅：現在推有憲法問題

柯文哲近日提出，應該改成快篩陽性就視同確診，不過台北市議員苗博雅指出，目前的「確診」和「強制隔離」是綁在一起的，是強度非常高的人身自由限制，若用快篩當依據政府很容易被挑戰合憲性的問題。 （資料照，北市府提供）

2022/05/01 12:41

〔即時新聞／綜合報導〕近日本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情迅速升溫，針對台北市長柯文哲拋出「快篩陽性就是確診」的說法，台北市議員苗博雅指出，目前的「確診」和「強制隔離」是綁在一起的，是強度非常高的人身自由限制。若現在直接以「快篩」作為依據，政府很容易被挑戰合憲性的問題。

針對疫情不斷蔓延，柯文哲近日提出，應該改成快篩陽性就視同確診，因為快篩陽性有偽陽性，當PCR量能夠時就沒有問題，但現在確診數激增，超過PCR量能，就會測不出來，因為沒辦法測，且PCR陽性要走法傳系統，量到一定程度就會塞車。

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不過針對柯的說法，苗博雅表示，現行規定PCR才是確診標準，對於她提問「民眾自行快篩陽性時，如何處理？」柯卻回答「快篩陽性就是確診」，她認為是「答非所問」。

她強調雖然也認同未來可能會走向「快篩陽性就是確診」，但目前規定就不是這樣，且現在的「確診」和「強制隔離」是綁在一起的，針對確診者10天、密切接觸者3天必須足不出戶的規定，是強度非常高的人身自由限制。若現在就用快篩來當作依據，政府很容易被挑戰合憲性的問題，因為會被質疑，「憑什麼以準度只有85%～97%不等的快篩作為關10天的依據？」。

苗博雅說，如果未來隨著感染比例升高，朝向「縮短強制隔離天數」甚至「取消強制隔離」的方向走，在強制隔離政策取消，改為純建議、沒有罰則的情況下，確診標準就可以從PCR改成快篩。

苗博雅也指出，未來隨著疫情度過高峰，隔離管制逐漸解除，用快篩陽性作為輕症確診標準，把醫療院所量能保留給中重症和其他患者，這些都是可預期的走向。她認為「民眾需要的是做事的實業家，不需要預言家」、「不需政治人物天天搞『預言』」。

苗博雅也說，「北市府該辦的正事」，是放下身段把轄區內從教學醫院到基層診所的力量整合起來，廣設醫院之外的社區PCR採檢站，讓快篩陽性的患者不要外溢到醫院急診，以緩解目前的採檢站及各大醫院急診的壓力。

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