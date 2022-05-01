國民黨智庫挺台鐵工會勞權行動 促勞動基金投資金融科技

台鐵工會1日罷工，僅剩少數列車行駛，車站顯得空蕩。（記者方賓照攝）

2022/05/01 10:53

〔記者林良昇／台北報導〕今天是51勞動節，國民黨智庫國家政策研究基金會今表態力挺勞工維護勞權的集會，包含台鐵工會今發起的不加班行動，並提到，問題的核心在加薪，呼籲善用勞動基金投資，發展金融科技業，帶動產業升級、轉型，進而提高受雇者所得。

國民黨智庫國政基金會今表態對今日的勞權及會和台鐵工會不加班行動表達支持，國政基金會產創中心召集人簡榮宗表示，勞工團體的51集會訴求，與台鐵員工為反對「公司化」而發起的「類罷工」所反應的是低薪沉痾，問題的核心仍是「要加薪」。

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簡榮宗表示，蔡政府一向引以為傲的調高基本工資，以每年提高基本工資看似造福百萬勞工，但月薪不足3萬元的受雇者，仍占全體就業人數的26.84％，從調漲基本工資獲益的勞工還不到所有受雇者的4分之1。多數上班族的加薪幅度，還不足以抗通膨，都被物價上漲給吃掉。

簡榮宗提到，勞保年金財務危機則是另一個勞工痛點，這也是蔡總統延宕多年不願面對的問題，從2017年提出一個只能延長破產年限2年的改革方案後，迄今不見任何解決主張。

簡榮宗指出，從產業創新的角度來看，能同時紓解低薪問題就是要善用勞動基金投資，發展金融科技業，帶動產業升級、轉型，進而提高受雇者所得。

國政基金會產創中心認為，過去勞動基金投資最為人詬病的就是人謀不臧，其實透過機器人理財就能解決，讓基金投資不論是選股或獲益都可以更加公開透明，同時減少人為干預。

國政基金會表示，過去台灣的金融業一向較傳統、保守，好不容易開啟智能投資時代，所以用勞工的錢投資新興產業，再以金融科技提高投資效能與收益，不但能減緩勞保破產速度，還可促成金融科技業的成長，是一舉數得。

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