印太經濟架構納台灣？ 學者：美國構思「這件事」

政治大學外交學系教授兼系主任盧業中指出，IPEF雖有點延遲，但對台灣不見得是壞事。美國可能構思如何將經濟合作與安全合作進行更緊密的結合。（資料照）

2022/04/30 22:45

〔記者楊丞彧／台北報導〕美國聯邦眾議院外交委員會美東時間4月28日召開國務院2023會計年度「預算請求」聽證會，應邀出席作證的國務卿布林肯表明，「印太經濟架構」（IPEF）沒有要將任一方拒於門外，也「包括台灣」。政治大學外交學系教授兼系主任盧業中今天（30日）指出，IPEF雖有點延遲，但對台灣不見得是壞事。美國可能構思如何將經濟合作與安全合作進行更緊密的結合。

盧業中表示，布林肯的說法有其脈絡，在今年2月美國公布印太戰略報告內容，其中多次提到東協、日本、南韓外，也多次提到台灣。以經濟競合角度來看，台灣跟印太地區其他國家對美國都相當重要。雖推測受到俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭影響，IPEF推出時程有所推遲，但這對台灣不見得是壞事。美國在構思過程中，可能會希望透過讓台灣參與經濟架構，將經濟合作與安全合作進行更緊密的結合。

請繼續往下閱讀...

盧業中推測，IPEF規模應不會比中國的「一帶一路」大，但會是「質精」的架構，著重在符合美國與印太區域需求的幾個重點產業面向。中國的作法比較像「大撒幣」，雖然許多資金很好聽，但未必會到位。

相較於跨黨派聯邦參眾議員力挺，美國貿易代表戴琪3月底出席美國聯邦參議院財政委員會聽證會時，則未正面回應是否邀請台灣參加IPEF。對於這樣的差異，盧業中則強調，這並不是拜登政府特例，而是美國歷屆政府皆然。立法與行政部門本來就是相互制衡關係，而國會議員代表民意問責，不負責政策的實際制定與執行，因此落差是一定會有。

盧業中也指出，美國貿易代表署（USTR）僅跟白宮隔一條街，加上美國是重視對外貿易的國家，因此在行政部門內，USTR一直是比較強勢的部門。不過可以觀察的是，與前任的川普政府相比，USTR在拜登政府的實際運作中，分量是多少？川普任內重視他國與美國間貿易關係是否公平，USTR的角色就變得明顯，地位相對比其他部會高。而USTR作為美國對外貿易談判的最主要守門員以及談判者，從這兩個角度來看，戴琪的態度也是正常的。

不過，盧業中提到，USTR畢竟是內閣部門，以白宮來講，國安會是最主要幕僚單位，USTR跟國安會若合作無間，就會給貿易對手比較大的壓力。而雖然目前USTR對此較保守，不過仍可關注在白宮國安會的討論中，此事是否被放在較優先的順序。

至於我國該如何應對？盧業中認為，我方暫需靜待一切定案，最重要的是我國內部有無共識，這涉及到產業轉型與國內法規修訂的部分。我們準備得越好，當對方開口時，開始進行談判就會比較順。不過，考量到美國國內11月將舉行期中選舉，外交上也仍有諸多優先事項待辦，如烏克蘭情勢以及中共二十大，因此仍可能有相當多變數。

而對於4月中來訪的美國跨黨派國會議員訪團，聯邦參議院國土安全委員會共和黨首席議員波特曼強調，台灣應被納入IPEF，更應洽簽台美自由貿易協定（FTA）。盧業中表示，若國會議員要推FTA，會從通過決議案以及法案等方式，請行政部門考慮。不過，對外貿易談判與簽署之職權歸行政部門，國會議員能表達支持，但是否能真正轉化為美國政府政策，中間的關係不會這麼直接。

根據日前報導，IPEF可能在5月中旬啟動，近日我國官員包括駐美代表蕭美琴在內，正密集與美方磋商。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法