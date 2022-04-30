羅智強與黨內鬧翻後民調仍落後 藍營強行徵召魯明哲可能性高

國民黨人士指出，羅智強正式宣布參選桃園市長並與黨中央鬧翻後，支持度只有稍微增長，仍遠落後於國民黨立委魯明哲。（資料照）

2022/04/30 11:59

〔記者施曉光／台北報導〕由於台北市議員羅智強執意參選，加上綠營仍未出牌，國民黨桃園市長選舉提名延宕迄今，黨內人士指出，最後可望會以徵召方式辦理，雖然目前尚未啟動相關作業，但內部滾動民調仍持續進行，在羅智強正式宣布參選並與黨中央鬧翻後，羅的支持度只有稍微增長，仍遠落後於國民黨立委魯明哲，加上地方民代對羅的支持意願不高，在無生其他變數前提下，高層強行徵召魯明哲的可能性極高。

據指出，國民黨內民調顯示，在目前桃園市長可能人選中，魯明哲的支持度依然獨佔鰲頭，至少贏羅智強10%以上，國民黨立委萬美玲位居第2，領先羅約6%，羅智強位居第3，至於另一位已宣布參選的國民黨立委呂玉玲排在第4。

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國民黨秘書長黃健庭日前接受廣播專訪時指出，桃園市長不排除任何人選，除了民調支持度，地方意見領袖及議員的反應，都是綜合考量依據，在主持人追問，是否即便魯明哲本人參選意願不高，黨中央仍會強行徵召魯明哲？黃健庭鬆口證實，如果最強人選是魯明哲，黨中央就會徵召魯，一切以勝選為最終考量。

黨內人士說，民進黨目前北三都（台北市、新北市、桃園市）人選沒一個有著落，國民黨可以以逸待勞，在民進黨出牌之前，不需急於推出桃園市長人選。

據指出，國民黨主席朱立倫已經延後訪美大約一個月時間，會先專心處理完所有縣市長提名工作，下週中常會應會再通過提名1或2名要競選連任的縣市長，有可能延續本週已提名4名女縣市長，再安排花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴一起通過，台中市長盧秀燕的提名時間會安排到更後面，

至於人選已經大致底定的台北市（立委蔣萬安）、基隆市（前立委謝國樑）、南投縣（立委許淑華），由於當事人希望提名愈晚愈好，因此至今沒有動作。

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