代表台灣簽署未來網際網路宣言 唐鳳：俄侵烏凸顯數位韌性

美國聯合逾55國發表「未來網際網路宣言」，行政院政務委員唐鳳表示，很榮幸有這個機會代表台灣與各國部長級代表在線上共聚一堂，共同簽署這份宣言。（圖取自唐鳳臉書）

2022/04/29 16:18

〔記者李欣芳／台北報導〕針對美國聯合逾55國發表《未來網際網路宣言》（Future Of The Internet）。行政院政務委員唐鳳今天表示，很榮幸有這個機會，能夠代表台灣與各國部長級代表在線上共聚一堂，共同簽署這份宣言，如何營造、維護有助體現民主、保障所有人的權益、促進經濟與社會發展的網路環境，不僅是各創始成員與我國的共同願景，也是台灣能夠有所貢獻的議題。唐鳳並強調，俄羅斯入侵烏克蘭，凸顯數位韌性的不可或缺。

鑑於俄羅斯等威權政府打壓異議的魔掌擴及數位資訊，美國28日聯合逾55國共同發表「未來網際網路宣言」（DFI），以捍衛民主、保護隱私及促進自由的全球經濟。宣言指出，「興起的數位威權主義」打壓不分自由言論與新聞，還傳播不實資訊或扼殺網路。

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唐鳳今天在臉書表示，全球疫情不但印證了數位轉型的重要，也提醒了在捍衛言論自由的同時，深化民主價值的可貴。俄羅斯入侵烏克蘭，則凸顯數位韌性的不可或缺——事實上，要達到這些目標，都需要開放、可靠且安全的網際網路。

因此，唐鳳說，如何營造、維護有助體現民主、保障所有人的權益、促進經濟與社會發展的網路環境，不僅是各創始成員與我國的共同願景，也是台灣能夠有所貢獻的議題，「我們始終相信：勇敢自信，世界同行」。

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