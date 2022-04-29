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    首頁　>　政治

    新興政黨搶攻9合1大選 「小歐盟」推出第1波選將

    歐巴桑聯盟政黨（小歐盟）今召開記者會公布第一波選區地圖及所推出候選人，總計分別搶攻北中南7縣市15個選區議員席位。（歐巴桑聯盟提供）

    歐巴桑聯盟政黨（小歐盟）今召開記者會公布第一波選區地圖及所推出候選人，總計分別搶攻北中南7縣市15個選區議員席位。（歐巴桑聯盟提供）

    2022/04/29 14:51

    〔記者楊綿傑／台北報導〕新興政黨搶攻今年九合一大選！小民參政歐巴桑聯盟政黨（小歐盟）今召開記者會公布第一波選區地圖及所推出候選人，總計分別搶攻北中南7縣市15個選區議員席位，期盼能透過參政，進一步照顧更多兒童的福祉。

    今天記者會透過行動劇展現小民生活中所遇到的事件困難，包括推娃娃車出門搭乘公共運輸過程中可能出現的種種不友善情境；人體暴露在不同空氣品質指標中可能出現的反應，對看得到吃不到的空污假提出控訴；以闖關失敗、中箭等，呈現勞工在工作與家庭中的兩難與消耗等。

    小歐盟表示，其實小民生活中所遇到的事件困難，都與政治有關。因此藉行動劇展現政黨主要關注的兒童權利、親子友善、勞動及環境保護等政策議題方向。

    今天公布首波參選人包括高雄第十選區前鎮小港區于仙玲；台南第九選區安平南區陳冠娟；台南第七選區永康區杜雪吟；台南第十選區東區邱瓊儀；台中第二選區清水梧棲沙鹿區陳怡萱；台中第五選區潭子大雅神岡區黃郁芩；台中第十一選區東區南區張鈺偵；台中第十三選區大里霧峰區薛安琪。

    以及新竹縣第一選區竹北市高芸婷；桃園第一選區桃園區沈佩玲；桃園第七選區中壢區李荳芽；台北第四選區中山大同區連紹傑；新北第三選舉區新莊區何語蓉；新北第四選區三重蘆洲區陳宛毓；新北第五選區板橋區張淑惠等。

    小歐盟最早於2018年參與選戰，當時逾7成的歐巴桑聯盟候選人取回選舉保證金，以此為基礎於2019成立「小民參政歐巴桑聯盟」政黨，以「生活即政治、政治即生活」的訴求，號召民眾一同關注生活中切身的政治議題。

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