獨家》陸軍龔瓊玉丶空軍蕭人瑾升少將 創國軍現役4位女將官紀錄

國軍現役共有4位女性少將，圖中由左至右分別為辜麗都少將丶陳育琳少將及龔瓊玉少將（資料照，本報合成） 。另一位新晉任的女性少將為空軍系統的蕭人瑾少將。

2022/04/29 14:03

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方「即佔即升」新制5月生效，軍方官員今天證實，此次共有2 位女性少將獲得晉升，分別是陸軍馬防部政主任龔瓊玉少將丶國防部通次長處長蕭人瑾少將，加上現階已是少將的國防部政戰局副局長陳育琳少將丶憲兵指揮部政戰主任辜麗都少將，合計為4位女性少將，創下國軍有史以來現役女性將官人數最多的紀錄。

與近年來女性將官絕大多數為政戰系統相較，官員表示，國防部通次長處長蕭人瑾，過去曾任空軍通航聯隊副聯隊長職務，目前擔任國防部通資次長室發展規劃處長，此次獲得晉任為空軍少將，是空軍第一位女性少將，也是繼柴惠珍之後，再一次有女性兵科少將的出現。

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為使權責相當、激勵國軍軍官士官士氣，國防部在今年2 月提出修法預告，將國軍中少將丶校尉軍官士官晉任作業，由每半年一次改為每月一次，經過為期60天的預告期後，府院已在日前同意實施，並核定從今年5 月生效，也就是只要佔缺生效的中少將丶校尉級軍官丶士官，不用再經過最長半年的等待期，就可以在次月一日晉任生效。

首波適用「即佔即升」新制的國軍新階中少將，中將為陸軍航特部指揮官張台松中將丶海軍司令部政戰主任劉慶斌中將，以及戰機飛行員出身的國防部情報次長顏有賢中將。少將人數較多，除了國防部軍事發言人孫立方少將之外，最特別的，就是此次有2位女性少將晉升。

依據5月生效起算，國軍現役同時有4 位女性少將，分別為：國防部政戰局副局長陳育琳少將丶憲兵指揮部政戰主任辜麗都少將丶陸軍馬防部政主任龔瓊玉少將丶國防部通次長處長蕭人瑾少將。巧合的是，陳育琳丶辜麗都與龔瓊玉3位女少將，都是在擔任馬防部政戰主任時占缺丶晉任少將，也讓馬防部政戰主任一職，成為女性少將的搖籃。

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