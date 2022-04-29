藍營議員：陳其邁施政3大好運 台商回流、落後優勢、中央利多

高市議員鍾易仲評析市長陳其邁施政有三大好運。（記者王榮祥翻攝）

2022/04/29 09:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高市議員鍾易仲今總質詢時，對於市長陳其邁上任後施政成績給予好評，但他同時認為陳其邁有3大好運，包括台商回流、高雄落後優勢

與綠營中央執政利多，提醒陳其邁別浪費這好運、繼續努力。

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鍾易仲分析，約25年前、台商資金搶進大陸，當時市長面臨整體大環境，很難有作為，但3年前國際情勢轉變，台商瘋狂回流，變成高雄建設的契機，誰當市長都有機會做到一定成績，最大利多落在陳其邁身上，這是好運之一。

其次，高雄幾十年前因為十大建設成為工業城市，數十年傳統產業相對落後，卻也出現很多土地、薪資等低成本誘因，吸引廠商投資，第二個好運。

第三個好運，高雄是目前民進黨在地方執政最高首長，加上中央也是民進黨執政，自然利多不斷，在政黨競爭下，會努力凸顯民進黨執政縣市的最好，這是不爭事實，站在高雄人立場，對此也很歡迎，樂見多建設高雄。

鍾易仲說，陳其邁有三大好運，施政推廣就有很大助力，市府團隊滿手好牌，做出好政績也只是剛好啦。

但他也要提醒市府團隊要持續檢討施政，尤其在資源分配失衡部分，動輒出現執政走巧門、重財團、輕市民等3大施政風格，絕對要檢討，雖然自己屬藍營，也期待正派台灣、公義高雄的情況能展現，會繼續監督市府，往中道方向前進。

鍾易仲強調，別因5GAIOT、3條捷運、台積電等建設，就高興太早，很多市民關心的道路品質、社會治安、疫情，需要市府多投入一點、多用心一點，跟市府團隊共同勉勵。

高市議員鍾易仲評析市長陳其邁施政有三大好運，陳其邁仔細聆聽。（記者王榮祥翻攝）

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