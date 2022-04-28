為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    黑函？江聰淵被攻擊怒斥「舊聞重炒」 謝志得：不是我寄的

    針對坊間一份攻擊他的信件，江聰淵說，他問心無愧。（資料照，記者江志雄攝）

    針對坊間一份攻擊他的信件，江聰淵說，他問心無愧。（資料照，記者江志雄攝）

    2022/04/28 22:24

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣許多人收到一封由前議員謝志得署名、卻無寄件地址的信件，信中指近日獲民進黨提名參選宜蘭縣長的江聰淵曾因盜採砂石入獄。江聰淵今天說，舊事重炒，問心無愧；謝志得也連忙否認，指內容遭變造，不是他寄發的。

    謝志得4年前退出民進黨，今年底換上台灣民眾黨戰袍參選宜縣羅東選區議員，他28日發聲明指出，宜縣地方近日收到署名謝志得的信函，該信5年多前在民進黨新潮流系爭取縣長參選資格時的「派系民調」大量寄發，如今又寄一次，他5年前沒有寄，現在也與他無關，經檢視內容，確認是5年前被變造的公開信，但各界已厭倦黑函文化，希望鄉親一起終結這種惡質風氣。

    江聰淵表示，此事是25年前的陳年舊案，事發當時他不在現場，經查並未超挖，土石沒有外運，因身為營造公司負責人選擇一肩扛起，參加縣議員選舉與宜蘭市長選舉時，都主動說明絕不迴避。

    江聰淵說，他選過2屆議員及2屆宜蘭市長，通過嚴格檢驗，宜蘭市民用選票力挺，對於昔日往事再度被拿出來炒作，惡質選風讓人深感遺憾。

    江聰淵5年前歷經一連串風波後退出縣長選舉，競選宜蘭市長順利連任，民進黨後來提名立委陳歐珀，敗給國民黨對手林姿妙；宜蘭市長2屆任期屆滿的江聰淵，上個月獲民進黨提名，年底將挑戰尋求連任的林姿妙。

    宜蘭縣近日大量出現前縣議員謝志得署名的信件，內容指宜蘭市長江聰淵曾因盜採砂石入獄；江聰淵怒斥，舊事重炒，強調自己問心無愧；謝志得也連忙發聲明，聲稱這些信不是他寄的。（圖由讀者提供）

    宜蘭縣近日大量出現前縣議員謝志得署名的信件，內容指宜蘭市長江聰淵曾因盜採砂石入獄；江聰淵怒斥，舊事重炒，強調自己問心無愧；謝志得也連忙發聲明，聲稱這些信不是他寄的。（圖由讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    賴清德到宜蘭大學談「成功公式」 讚江聰淵文化深耕地方
    2022/04/28 18:08

    賴清德到宜蘭大學談「成功公式」 讚江聰淵文化深耕地方
    林姿妙宣布參選連任 涉貪哽咽喊冤：受很多委屈
    2022/04/28 12:10

    林姿妙宣布參選連任 涉貪哽咽喊冤：受很多委屈

    「誠實服務」助攻Q1業績大增47%
    涉貪腐官司仍獲國民黨提名 林姿妙：公平正義
    2022/04/27 16:12

    涉貪腐官司仍獲國民黨提名 林姿妙：公平正義
    宜蘭縣府發給全市家戶廚餘桶上貼宣傳單 藍議員批江聰淵搶政績
    2022/04/19 17:50

    宜蘭縣府發給全市家戶廚餘桶上貼宣傳單 藍議員批江聰淵搶政績

    中悦北上首發豪邸案 檀悦設計曝光
    林姿妙未誠實申報「債務」 江聰淵：難道有見不得人的地方？
    2022/04/19 11:33

    林姿妙未誠實申報「債務」 江聰淵：難道有見不得人的地方？
    重建宜蘭榮耀！江聰淵參選縣長 發誓「家人不干政」5信念
    2022/03/31 23:03

    重建宜蘭榮耀！江聰淵參選縣長 發誓「家人不干政」5信念
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播