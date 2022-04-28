黑函？江聰淵被攻擊怒斥「舊聞重炒」 謝志得：不是我寄的

針對坊間一份攻擊他的信件，江聰淵說，他問心無愧。（資料照，記者江志雄攝）

2022/04/28 22:24

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣許多人收到一封由前議員謝志得署名、卻無寄件地址的信件，信中指近日獲民進黨提名參選宜蘭縣長的江聰淵曾因盜採砂石入獄。江聰淵今天說，舊事重炒，問心無愧；謝志得也連忙否認，指內容遭變造，不是他寄發的。

謝志得4年前退出民進黨，今年底換上台灣民眾黨戰袍參選宜縣羅東選區議員，他28日發聲明指出，宜縣地方近日收到署名謝志得的信函，該信5年多前在民進黨新潮流系爭取縣長參選資格時的「派系民調」大量寄發，如今又寄一次，他5年前沒有寄，現在也與他無關，經檢視內容，確認是5年前被變造的公開信，但各界已厭倦黑函文化，希望鄉親一起終結這種惡質風氣。

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江聰淵表示，此事是25年前的陳年舊案，事發當時他不在現場，經查並未超挖，土石沒有外運，因身為營造公司負責人選擇一肩扛起，參加縣議員選舉與宜蘭市長選舉時，都主動說明絕不迴避。

江聰淵說，他選過2屆議員及2屆宜蘭市長，通過嚴格檢驗，宜蘭市民用選票力挺，對於昔日往事再度被拿出來炒作，惡質選風讓人深感遺憾。

江聰淵5年前歷經一連串風波後退出縣長選舉，競選宜蘭市長順利連任，民進黨後來提名立委陳歐珀，敗給國民黨對手林姿妙；宜蘭市長2屆任期屆滿的江聰淵，上個月獲民進黨提名，年底將挑戰尋求連任的林姿妙。

宜蘭縣近日大量出現前縣議員謝志得署名的信件，內容指宜蘭市長江聰淵曾因盜採砂石入獄；江聰淵怒斥，舊事重炒，強調自己問心無愧；謝志得也連忙發聲明，聲稱這些信不是他寄的。（圖由讀者提供）

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