挺台參與WHO獲壓倒性支持 美國韓裔眾議員曝原因

2022/04/28 22:53

〔記者楊丞彧/台北報導〕美國聯邦眾議院美東時間27日以壓倒性票數通過法案,要求國務卿擬定策略,以協助台灣重獲世界衛生大會(WHA)觀察員身分。相當友台的韓裔聯邦眾議員、共和黨籍金映玉強調,支持台灣比以往都來得更加重要,因為在俄羅斯入侵烏克蘭後,中國也正對準台灣。而「威脅任何一個地方自由,就等同於威脅所有地方的自由」,因此她力促眾院同僚一同支持法案通過。

金映玉指出,台灣一次又一次地證明是美國值得信賴的盟友,也是全球衛生安全的領頭羊,但卻因為中國的壓力遭撤銷WHA觀察員身分。她希望法案的通過能向台灣人傳遞一致的訊號,即美方重視台灣的意見,讓台灣在談判桌前有一席之地對彼此都有益處。

來自賓州的共和黨籍聯邦眾議員穆澤表示,將台灣排除在WHO之外不僅不公平且危險,全球都還正為中國掩飾最初爆發於武漢的新冠病毒疫情而付出代價,將台灣拒於WHO門外讓情況更糟,因為全世界都被剝奪了早期預警的機會。

穆澤直言,不幸的是,中國國家主席習近平仍持續以邊緣化台灣來危害全球健康,並劫持WHO以推進自身的政治議程。儘管遭受中國打壓,台灣依舊是讓世界變得更好的民主典範,台灣人民應參與WHO。

聯邦眾議院「台灣連線」共同主席、民主黨籍康諾里(Gerry Connolly)於院會發言時強調,孤立台灣就是中國用以恫嚇、威脅與攻擊台灣民主的政策一環。台灣有權發言,也有專長能做出貢獻,不該因某些人的政治議程而被消音噤聲,這就是此法案的真正意涵。

康諾里直指,中國試圖限制台灣在所有國際組織的有意義參與,包括2017年施壓WHO剝奪台灣的觀察員身分,「這一點都不合理」。在WHA召開前通過此法案,不僅來得正是時候,更是向美國的民主友人台灣展現美國兩院兩黨的強勁承諾。

康諾里也說,在這個時間點上,莫斯科專制狂妄的獨裁者普廷正大肆破壞烏克蘭,鋪天蓋地讓追求自由的無辜平民蒙難。因此,必須讓其他獨裁者與威權國家瞭解,他們得為侵略行為付出慘痛代價,這點相當重要。

Taiwan has proven to be a trusted ally of the United States and a world leader in global health security.



I'm glad Congress could send united message to Taiwan that we value their input in the WHO and that giving them a seat at the table benefits us all.https://t.co/sfGyxhFY6U