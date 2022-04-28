挺台參與WHO獲壓倒性支持 美國韓裔眾議員曝原因

美國聯邦眾議院金映玉。（擷取自美國國會直播）

2022/04/28 22:53

〔記者楊丞彧／台北報導〕美國聯邦眾議院美東時間27日以壓倒性票數通過法案，要求國務卿擬定策略，以協助台灣重獲世界衛生大會（WHA）觀察員身分。相當友台的韓裔聯邦眾議員、共和黨籍金映玉強調，支持台灣比以往都來得更加重要，因為在俄羅斯入侵烏克蘭後，中國也正對準台灣。而「威脅任何一個地方自由，就等同於威脅所有地方的自由」，因此她力促眾院同僚一同支持法案通過。

金映玉指出，台灣一次又一次地證明是美國值得信賴的盟友，也是全球衛生安全的領頭羊，但卻因為中國的壓力遭撤銷WHA觀察員身分。她希望法案的通過能向台灣人傳遞一致的訊號，即美方重視台灣的意見，讓台灣在談判桌前有一席之地對彼此都有益處。

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來自賓州的共和黨籍聯邦眾議員穆澤表示，將台灣排除在WHO之外不僅不公平且危險，全球都還正為中國掩飾最初爆發於武漢的新冠病毒疫情而付出代價，將台灣拒於WHO門外讓情況更糟，因為全世界都被剝奪了早期預警的機會。

穆澤直言，不幸的是，中國國家主席習近平仍持續以邊緣化台灣來危害全球健康，並劫持WHO以推進自身的政治議程。儘管遭受中國打壓，台灣依舊是讓世界變得更好的民主典範，台灣人民應參與WHO。

聯邦眾議院「台灣連線」共同主席、民主黨籍康諾里（Gerry Connolly）於院會發言時強調，孤立台灣就是中國用以恫嚇、威脅與攻擊台灣民主的政策一環。台灣有權發言，也有專長能做出貢獻，不該因某些人的政治議程而被消音噤聲，這就是此法案的真正意涵。

康諾里直指，中國試圖限制台灣在所有國際組織的有意義參與，包括2017年施壓WHO剝奪台灣的觀察員身分，「這一點都不合理」。在WHA召開前通過此法案，不僅來得正是時候，更是向美國的民主友人台灣展現美國兩院兩黨的強勁承諾。

康諾里也說，在這個時間點上，莫斯科專制狂妄的獨裁者普廷正大肆破壞烏克蘭，鋪天蓋地讓追求自由的無辜平民蒙難。因此，必須讓其他獨裁者與威權國家瞭解，他們得為侵略行為付出慘痛代價，這點相當重要。

Taiwan has proven to be a trusted ally of the United States and a world leader in global health security.



I'm glad Congress could send united message to Taiwan that we value their input in the WHO and that giving them a seat at the table benefits us all.https://t.co/sfGyxhFY6U — Young Kim （@RepYoungKim） April 28, 2022

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