為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    挺台參與WHO獲壓倒性支持 美國韓裔眾議員曝原因

    美國聯邦眾議院金映玉。（擷取自美國國會直播）

    美國聯邦眾議院金映玉。（擷取自美國國會直播）

    2022/04/28 22:53

    〔記者楊丞彧／台北報導〕美國聯邦眾議院美東時間27日以壓倒性票數通過法案，要求國務卿擬定策略，以協助台灣重獲世界衛生大會（WHA）觀察員身分。相當友台的韓裔聯邦眾議員、共和黨籍金映玉強調，支持台灣比以往都來得更加重要，因為在俄羅斯入侵烏克蘭後，中國也正對準台灣。而「威脅任何一個地方自由，就等同於威脅所有地方的自由」，因此她力促眾院同僚一同支持法案通過。

    金映玉指出，台灣一次又一次地證明是美國值得信賴的盟友，也是全球衛生安全的領頭羊，但卻因為中國的壓力遭撤銷WHA觀察員身分。她希望法案的通過能向台灣人傳遞一致的訊號，即美方重視台灣的意見，讓台灣在談判桌前有一席之地對彼此都有益處。

    來自賓州的共和黨籍聯邦眾議員穆澤表示，將台灣排除在WHO之外不僅不公平且危險，全球都還正為中國掩飾最初爆發於武漢的新冠病毒疫情而付出代價，將台灣拒於WHO門外讓情況更糟，因為全世界都被剝奪了早期預警的機會。

    穆澤直言，不幸的是，中國國家主席習近平仍持續以邊緣化台灣來危害全球健康，並劫持WHO以推進自身的政治議程。儘管遭受中國打壓，台灣依舊是讓世界變得更好的民主典範，台灣人民應參與WHO。

    聯邦眾議院「台灣連線」共同主席、民主黨籍康諾里（Gerry Connolly）於院會發言時強調，孤立台灣就是中國用以恫嚇、威脅與攻擊台灣民主的政策一環。台灣有權發言，也有專長能做出貢獻，不該因某些人的政治議程而被消音噤聲，這就是此法案的真正意涵。

    康諾里直指，中國試圖限制台灣在所有國際組織的有意義參與，包括2017年施壓WHO剝奪台灣的觀察員身分，「這一點都不合理」。在WHA召開前通過此法案，不僅來得正是時候，更是向美國的民主友人台灣展現美國兩院兩黨的強勁承諾。

    康諾里也說，在這個時間點上，莫斯科專制狂妄的獨裁者普廷正大肆破壞烏克蘭，鋪天蓋地讓追求自由的無辜平民蒙難。因此，必須讓其他獨裁者與威權國家瞭解，他們得為侵略行為付出慘痛代價，這點相當重要。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美眾院通過法案助台成為WHA觀察員 外交部：彰顯美方支持從未停歇
    2022/04/28 14:55

    美眾院通過法案助台成為WHA觀察員 外交部：彰顯美方支持從未停歇
    助台灣恢復世衛觀察員！美眾院一致通過法案 將送交拜登簽署
    2022/04/28 07:46

    助台灣恢復世衛觀察員！美眾院一致通過法案 將送交拜登簽署

    「誠實服務」助攻Q1業績大增47%
    加拿大駐台代表重申立場：支持台灣作為WHA觀察員
    2022/04/26 17:10

    加拿大駐台代表重申立場：支持台灣作為WHA觀察員
    「台灣隊」在加拿大 為參加WHA而跑！
    2022/04/25 05:52

    「台灣隊」在加拿大 為參加WHA而跑！

    中悦北上首發豪邸案 檀悦設計曝光
    美跨黨派議員提法案 促調查中國支持俄羅斯侵烏
    2022/03/08 13:57

    美跨黨派議員提法案 促調查中國支持俄羅斯侵烏
    美參院通過法案 挺台灣重獲世衛觀察員身分
    2021/08/06 13:39

    美參院通過法案 挺台灣重獲世衛觀察員身分
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播