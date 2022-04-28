助烏克蘭重整物流 我再捐1554萬

我國駐英國代表處謝武樵（左）與歐洲復興開發銀行「影響暨夥伴關係總處」總處長羅莎（Ines Rocha，右）簽署捐助款協定。（外交部提供）

2022/04/28 22:15

〔記者楊丞彧／台北報導〕外交部今（28日）晚表示，我國與歐洲復興開發銀行（EBRD）於28日在歐銀倫敦總部舉行捐助款協定簽署儀式，由駐英國代表謝武樵與EBRD「影響暨夥伴關係總處」總處長羅莎（Ines Rocha）完成簽署，自賑濟烏克蘭專戶捐贈50萬歐元（約新台幣1554萬元），透過EBRD協助烏克蘭國營郵政機構及物流公司重整其跨國運輸系統，以持續維持烏克蘭企業營運必須的貨物運送工作，並將國際人道物資運送至烏克蘭。

外交部指出，這是EBRD為協助受到俄烏戰爭直接影響的烏克蘭人民所提的首批技術合作計畫，本計畫另有瑞典也作出捐助。自俄烏戰爭爆發以來，烏克蘭對外運輸受到嚴重影響，衝擊烏克蘭最大國營郵政機構及物流公司的營運。為利國際社會能立即支援，持續以波蘭為運輸中心將食物及醫療等重要人道物資運送到烏克蘭各地，外交部運用我國人民的捐助善款參與EBRD計畫，確保烏克蘭最重要的兩大運輸機構營運不中斷，持續協助烏克蘭連結全世界。

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外交部強調，此項捐助再次彰顯台灣與烏克蘭兩國人民站在一起、人道關懷互助的珍貴。我國與EBRD長年以來密切合作，近來更在永續農業、城市規畫、法律改革及人才培訓等領域共同協助烏克蘭進行發展，有助烏國穩固農業產能、技術轉型及經濟社會發展。作為國際社會民主陣營的一員，台灣將持續與理念相近國家及國際組織團結一致、對抗威權及侵略行為，並善盡國際社會責任，適時提供烏克蘭必要協助，展現「台灣能幫忙」（Taiwan Can Help）的貢獻。

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