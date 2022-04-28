為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    助烏克蘭重整物流 我再捐1554萬

    我國駐英國代表處謝武樵（左）與歐洲復興開發銀行「影響暨夥伴關係總處」總處長羅莎（Ines Rocha，右）簽署捐助款協定。（外交部提供）

    我國駐英國代表處謝武樵（左）與歐洲復興開發銀行「影響暨夥伴關係總處」總處長羅莎（Ines Rocha，右）簽署捐助款協定。（外交部提供）

    2022/04/28 22:15

    〔記者楊丞彧／台北報導〕外交部今（28日）晚表示，我國與歐洲復興開發銀行（EBRD）於28日在歐銀倫敦總部舉行捐助款協定簽署儀式，由駐英國代表謝武樵與EBRD「影響暨夥伴關係總處」總處長羅莎（Ines Rocha）完成簽署，自賑濟烏克蘭專戶捐贈50萬歐元（約新台幣1554萬元），透過EBRD協助烏克蘭國營郵政機構及物流公司重整其跨國運輸系統，以持續維持烏克蘭企業營運必須的貨物運送工作，並將國際人道物資運送至烏克蘭。

    外交部指出，這是EBRD為協助受到俄烏戰爭直接影響的烏克蘭人民所提的首批技術合作計畫，本計畫另有瑞典也作出捐助。自俄烏戰爭爆發以來，烏克蘭對外運輸受到嚴重影響，衝擊烏克蘭最大國營郵政機構及物流公司的營運。為利國際社會能立即支援，持續以波蘭為運輸中心將食物及醫療等重要人道物資運送到烏克蘭各地，外交部運用我國人民的捐助善款參與EBRD計畫，確保烏克蘭最重要的兩大運輸機構營運不中斷，持續協助烏克蘭連結全世界。

    外交部強調，此項捐助再次彰顯台灣與烏克蘭兩國人民站在一起、人道關懷互助的珍貴。我國與EBRD長年以來密切合作，近來更在永續農業、城市規畫、法律改革及人才培訓等領域共同協助烏克蘭進行發展，有助烏國穩固農業產能、技術轉型及經濟社會發展。作為國際社會民主陣營的一員，台灣將持續與理念相近國家及國際組織團結一致、對抗威權及侵略行為，並善盡國際社會責任，適時提供烏克蘭必要協助，展現「台灣能幫忙」（Taiwan Can Help）的貢獻。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    捐款賑濟烏克蘭專戶 財部：可全額抵稅
    2022/04/08 19:10

    捐款賑濟烏克蘭專戶 財部：可全額抵稅
    高雄民間募集3800公斤物資 空陸接力送至烏克蘭
    2022/04/06 20:27

    高雄民間募集3800公斤物資 空陸接力送至烏克蘭

    季配息型ETF新選擇 00905掛牌上市
    賑濟烏克蘭專戶突破9.4億元 專案募款今午夜關閉
    2022/04/01 18:16

    賑濟烏克蘭專戶突破9.4億元 專案募款今午夜關閉
    東海大學援助烏克蘭學生來台計畫 獲1600萬捐款支持
    2022/03/21 16:17

    東海大學援助烏克蘭學生來台計畫 獲1600萬捐款支持

    中悦北上首發豪邸案 檀悦設計曝光
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播