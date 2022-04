美國公布未來網際網路宣言 台灣響應共同合作

美國白宮國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)今天將主持發表虛擬部長級「未來網際網路宣言」,包括台灣在內的50多個合作夥伴與會,呼籲推動網路與數位技術願景,承諾推動真正開放、促進競爭、隱私與尊重人權的網路。(彭博資料照)

〔中央社〕美國與包括台灣在內的50多個合作夥伴今天共同宣布「未來網際網路宣言」,推動網路與數位技術願景,承諾推動真正開放、促進競爭、隱私與尊重人權的網路。

白宮國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)今天將主持由全球50多個合作夥伴與會的虛擬部長級「未來網際網路宣言」(Declaration for the Future of the Internet)發布會。這項宣言是合作夥伴間的政治承諾,目的在推動對網路與數位技術的願景。

除了台灣之外,澳洲、加拿大、立陶宛、法國、德國、英國、歐盟、日本、阿根廷等也響應這項宣言。美方期望未來能有更多國家或組織加入。

美方資深官員表示,網路為各國與世界帶來非凡優勢,但也為各國國內與國際帶來新的政策挑戰。在國際上,數位威權主義抬頭,部分國家壓制言論自由、審查獨立新聞來源、干預選舉、傳播虛假訊息並剝奪公民的其他人權。

資深官員在電話背景說明中以俄羅斯入侵烏克蘭為例指出,俄羅斯在國內外對這場戰事進行宣傳,審查網路新聞來源、封鎖或關閉合法網站,甚至對網路基礎設施進行攻擊。中國與其他部分國家的措施也讓人擔憂。為因應這些令人擔憂的趨勢,美國與全球50多個合作夥伴共同發起「未來網際網路宣言」。

另一位資深官員表示,這份宣言確認各國因應網路與數位生態系統、數位經濟方面的基本原則,並致力於促進開放、自由、全球、可相互操作、可靠且安全的網路,透過現有機構、流程與網路相互合作,保護並促進網路基本人權,以及在相關經濟領域實現這些目標的網路政策與監管活動。

官員指出,美國與合作夥伴將在未來共同努力實現這些原則並推廣這項願景,且尊重彼此管轄權內的監管自主權、遵守各自國內法律與國際法律義務。這項宣言將推動以民主價值觀為基礎的數位技術積極願景,並期待與全球各地政府、民營企業、國際組織、科技界、學術界、民間社會與其他相關利益方合作,以更快推動並實現共同願景。

這項宣言承諾推動真正開放、促進競爭、隱私與尊重人權的網路,保護所有人的人權與基本自由、促進訊息自由流通的全球網路、推動包容與可負擔的連通性使所有人都能受益於數位經濟、促進對全球數位生態系統的信任,並保護和加強利益相關方的治理方法以確保網路為所有人利益而運行。

