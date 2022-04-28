焦糖哥哥初選沒過！民進黨北市士林北投區初選結果出爐

陳嘉行初選落馬無法參選議員。（翻攝自陳嘉行臉書）

2022/04/28 13:57

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨今中午公布台北市第一選區士林、北投區市議員初選電話民調結果，包含現任議員林世宗、陳慈慧、鍾佩玲皆通過初選，新人的部分，紀建漢、陳嘉行（焦糖哥哥）與許智全落馬，新系陳賢蔚、湧言會林延鳳則通過初選，陳嘉行稍後將出面受訪。

民進黨北市議員初選昨天展開，共8人搶5提名席次，其中林延鳳、陳嘉行符合《2022年直轄市議員提名特別條例》獲得加權。

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根據民進黨公布的初選民調數據，最高的為獲新人加權的林延鳳為18.62％，接著為林世宗16.56％、陳賢蔚15.34％、鍾佩玲14.68％、陳慈慧11.56％，落選的為紀建漢10.96％、陳嘉行8.59％、許智全3.71％。

台北市士林、北投區因人口減少的關係，2022台北市議員選舉總席次減少1席，最後民進黨決定少提1席，因此競爭相當激烈。

台北市議員參選人林延鳳在初選民調過關後，立刻前往化身「最佳助選員」投入中正萬華區的市議員參選人康家瑋車隊助選。林延鳳表示，很感謝士林北投區市民朋友的鼓勵，還有很多夥伴正在初選中，希望能盡自己的力量協助大家順利過關。

民進黨今中午公布台北市第一選區士林、北投區市議員初選電話民調結果。（民進黨提供）

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