五一勞動節將至 蔡英文：鼓勵企業加薪 分享經濟成果

總統蔡英文（右）今在總統府接見111年全國模範勞工、全國模範移工及其眷屬。（中央社）

2022/04/28 13:26

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見今年度全國模範勞工、全國模範移工及其眷屬，肯定模範勞工、移工的付出和貢獻，都是台灣產業進步的重要力量。她並指《勞工職業災害保險及保護法》將在今年勞動節正式上路，勞動部會持續提升工作環境的條件、降低職業災害發生，保護勞工健康安全。未來，政府也會繼續鼓勵企業加薪，把共同創造的經濟成長果實，和勞工朋友一起分享。

蔡英文表示，再過幾天就是五一勞動節。正是因為有大家的努力，這幾年來，我們的經濟持續成長、百工百業更加興盛，在國家發展的同時，也兼顧生態平衡，為下一代打造更永續的環境。

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她並細數在場得獎代表說，在林務局擔任巡山員的鄔民・阿娃伊，是我們傳統森林的守護者。過去30年來，緊盯著山林的動靜，他曾背著15公斤的重裝，衝進森林火災現場支援，也曾協助山難搜救、查緝盜伐的不肖業者。「真的是非常辛苦，也非常感謝」。

總統表示，移工代表蘇文學，擁有英國「耐火泥安裝」證照，來台工作十多年，協助打造出「第三級旋風分離器」，這是一項世界級的專利設備，非常不簡單。她要感謝蘇文學和所有移工朋友的付出，他們來到台灣一起打拚，不僅為台灣創造更繁榮的經濟，也在國際上擦亮台灣的招牌，真的非常感謝他們。

蔡總統說，她要特別介紹林口長庚醫院護理長馮葶憶。在疫情期間，馮護理長帶領胸腔內科團隊，照顧重症患者，協助他們度過染疫的難關。感謝馮護理長，也感謝辛苦的防疫國家隊。

蔡英文說，去年，她和模範勞工和移工朋友見面的時候，簽署了《勞工職業災害保險及保護法》，這個法案將在今年勞動節正式上路。接下來，她要請勞動部務必落實這項法案，持續提升工作環境的條件、降低職業災害的發生，來保護勞工朋友的健康安全。

談及提升勞工權益及福利方面，總統指出，政府除了連續6年調升基本工資，也增加勞工的產檢假天數、提高育嬰留職停薪津貼補助。過去她參加活動遇到很多家長，他們說這是很好、很實用的政策，不僅減輕育兒負擔，也讓工作環境更友善家庭。未來，政府會繼續鼓勵企業加薪，把共同創造出來的經濟成長果實，和勞工朋友一起分享。

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