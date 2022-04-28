淨零排放12項關鍵戰略細節 國發會年底前陸續完成

國發會主委龔明鑫28日出席立法院經濟委員會就「落實淨零碳排之十二項關鍵戰略規劃進度」進行報告並備質詢。（記者塗建榮攝）

2022/04/28 11:34

〔記者林良昇／台北報導〕「2050淨零排放」為國際趨勢，國發會公布落實淨零排放的12項關鍵戰略，但並未有細節，引發立委質疑，對於完整內容，國發會主委龔明鑫今在立法院經濟委員會答詢時指出，會在行政院永續會討論，到年底前陸續完成。

國發會3月30日公布「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，揭示「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」、「社會轉型」等4大轉型，及「科技研發」、「氣候法制」2大治理基礎，輔以「12項關鍵戰略」。

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立法院經濟委員會今邀龔明鑫等官員對於「落實淨零碳排之12項關鍵戰略規劃進度」進行報告並備質詢。民進黨立委賴瑞隆質詢指出，淨零排放是重大工程，國發會3月公布的是路徑跟策略總說明，詢問未來是否會有完整詳細內容。

龔明鑫答詢表示，跟各方對話的基礎總是有草稿跟版本，各界會有更好建議，國發會會蒐集相關建議，送到行政院永續會，「12項關鍵戰略」的計畫會陸續出來，會包含目標時程、內容、方法甚至預算，都會完整。

至於相關時程，龔明鑫指出，上位計畫經過永續會討論後，大概7、8月會出來，在12項各項部分，希望在年底前陸續完成，會陸續對外公布。

國民黨立委楊瓊瓔在質詢時則提及碳費徵收的問題，質疑龔明鑫提到企業可以承擔才推動，立場鄉愿，讓外界沒信心，難跟世界接軌。龔明鑫解釋，會「先大後小」，大型企業的承擔能力比較高，先從大企業開始，小企業承擔能力比較低，所以排在後面。

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