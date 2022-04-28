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    華視懲處最快3個月出爐 綠委驚：太慢了吧！

    國家通訊傳播委員會主任委員陳耀祥今出席立法院交通委員會進行專題報告並備質詢。（記者塗建榮攝）

    國家通訊傳播委員會主任委員陳耀祥今出席立法院交通委員會進行專題報告並備質詢。（記者塗建榮攝）

    2022/04/28 11:04

    〔記者陳昀／台北報導〕華視新聞日前接連出包，出現共軍襲台、大屯火山爆發等錯誤跑馬，又將行政院長蘇貞昌職稱誤植為總統。國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥今在立院答詢表示，將就廣電法「一案一罰」，懲處結果最快3至6個月出爐，民進黨立委劉世芳聞言忍不住直指「太慢了吧！」陳回：會盡量提早。

    陳耀祥今到立院就「新聞台出現假訊息裁罰處理標準及如何要求新聞台落實執行預算法第62條之1條文（1450條款）辦理情形」專題報告並備質詢。

    劉世芳質詢指出，華視一連串出錯牽涉國安法、災防法、社會秩序維護法，是否會同國安局、內政部等主管機關處置？陳耀祥回應，必須先釐清華視是錯誤訊息還是假訊息，過失所致是錯誤訊息，惡假害則是假訊息，目前正在調查，不會馬上下決定；至於涉違反國安法等部分，法務部已報請檢察官調查，已進入刑法層次，不是行政罰的問題。

    陳耀祥說明，NCC主責的廣電法部分，將採取一案一罰、一行為一處罰；劉世芳追問，華視屬於公廣集團，未來裁罰由誰付錢？陳回，華視是自負盈虧，罰鍰也要自己付；劉再次確認「不可以用到國家的錢、人民納稅錢，要確定欸！」陳重申，華視自負盈虧，罰鍰要自己處理。

    至於懲處結果何時出爐，陳耀祥表示，個案違規情形最快3至6個月出爐，劉聞言直斥「太慢了吧！可不可以提早？」陳說，盡量提早，但還要調查資料、召開會議、送委員會等行政流程，劉反駁，蒐集的資料應該已經夠多，每天新聞版面都有，文化部也可以提供。

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