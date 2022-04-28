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    首頁　>　政治

    批政府新防疫沒配套 國民黨籲：實施有薪防疫照顧假

    國民黨前文傳會主委凌濤（中）、文傳會副主委林家興（右）、副發言人周羿希（左）28日召開「防疫監督平台：防疫政策亂象多 年輕父母有話說 」記者會，提出三項主張，呼籲中央流行疫情指揮中心回應年輕父母對疫情的擔憂與需求。（記者廖振輝攝）

    國民黨前文傳會主委凌濤（中）、文傳會副主委林家興（右）、副發言人周羿希（左）28日召開「防疫監督平台：防疫政策亂象多 年輕父母有話說 」記者會，提出三項主張，呼籲中央流行疫情指揮中心回應年輕父母對疫情的擔憂與需求。（記者廖振輝攝）

    2022/04/28 10:52

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日召開「防疫監督平台：防疫政策亂象多，年輕父母有話說」記者會，批評蔡政府在新的防疫模式下，根本沒有防疫照顧的配套措施，導致家長、學校、補教手忙腳亂。

    國民黨文傳會副主委林家興指出，國民黨提出3項主張力挺年輕父母，包括要求政府應儘快採買兒童疫苗，充足供應學校快篩試劑，並頒佈家長專用的防疫指引，告知父母如何照顧染疫的小朋友，同時推動有薪照顧假，比照育嬰照顧假提供6成薪水。

    林家興說，實施快篩實名制後，所有藥局都大排長龍，健保系統也當機，顯然政府並沒有準備好足夠的快篩試劑，造成社會紛擾，如果兒童確診，雖然政府告訴大家可以撥打1922與衛生所的電話，但家長都普遍打不進去，家長想向僱主請休隔離照顧假，很多公司都不同意，中央政府又把相關責任全部丟給地方政府，最近教育部研議確診考生延後或擇期舉行會考，但民間學者認為應該直接讓確診考生到隔離考場考試，以免影響考生權益。

    國民黨副發言人周羿希指出，今天是快篩實名制的第一天，很多藥局號碼牌5分鐘就發完了，如果政府連快篩都讓父母買不到，如何讓大家安心？

    周羿希說，她接到很多陳情，許多幼稚園停課，父母要陪同子女居家隔離，但時間要隔很久，才會接到通知電話，最誇張例子就是有人已經解除隔離，才收到隔離通知單，而且家長要請休隔離照顧假，遇到很大的困難，通常只能使用自己的特休假與家庭照顧假。

    藥局在門口貼出「實名制快篩試劑已賣完」告示。（記者劉信德攝）

    藥局在門口貼出「實名制快篩試劑已賣完」告示。（記者劉信德攝）

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