美議員盼台採購24架波音787 華航：相關購機計劃尚未定案

外交部長吳釗燮4月15日設午宴款待美國跨黨派參眾議員訪問團，宴前在台北賓館舉行小型媒體見面會。（資料照，外交部提供）

2022/04/28 10:39

〔記者陳心瑜／台北報導〕美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）等6位參眾議員所組成的訪問團4月中訪台，率團的葛瑞姆於4月15日拜會蔡英文總統時，公開要求採購波音公司客機B787，返回美國後則說希望台灣盡快宣布採購24架，媒體報導指出，由於此採購案金額高達80億美元，外界認為這是繼美豬後美方另一項對台要求。中華航空今回應，目前相關購機計畫還未定案，請外界勿任加臆測。

華航表示，機隊更新為公司中長期策略規劃，有關新機採購，將依市場、客貨運能、整體機隊等做專業考量及評估，並多方邀請廠家提案，選擇對公司最有利的機種。

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葛瑞姆15日會後表示，與總統蔡英文會面，雙方互動中，他們分享如果台灣有更多人到美國投資，美國政治人物更容易與選民解釋台灣的重要性。他的選區南卡羅萊納州是生產F-16 Block 70新型機的重要基地，也是他們說服美國將戰機賣給台灣。在南卡州生產的武器，也對維繫和平有極度的重要性。另外，波音公司生產的客機也希望賣給台灣，而其引擎是在俄亥俄州生產的。

依總統府官網新聞稿紀錄，來自俄亥俄州的共和黨籍參議員波特曼（Robert Portman）當天也說，台美深化雙邊的經濟關係，葛瑞姆提到787是在南卡羅萊納州製造，但他忘了說引擎是俄亥俄州製造的。

據了解，以華航區域航線主力為A330-300，美方希望台灣購買B787，以取代華航今年2月起租約逐漸到期的A330-300。

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