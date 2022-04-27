港人將能在台工作5年就變台灣人 綠委呼籲再思考

民進黨立委邱志偉對於港人將能在台工作5年就變台灣人的政策，呼籲再思考。（資料照）

2022/04/27 22:33

〔記者吳書緯／台北報導〕內政部將公告放寬港澳白領專業人才來台工作資格，只要連續居留5年，最近一年平均每月收入達基本工資兩倍，即可申請定居、取得台灣身分證。對此，民進黨立委邱志偉今受訪表示，取得身分證即有選舉權，就會對公共政策產生影響，但中國近年已完全控制港澳，此舉恐將成為中國滲透管道，因此呼籲應要對比外籍人士的門檻，更加嚴審定居資格。

解決現行港澳專業人才來台工作，只能居留、無法定居問題，陸委會日前表示，內政部將於5月1日公告「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法修正案」，將開放港澳專業人士在台工作連續居留5年，每年居住183天以上，最近一年每月收入達中央勞動主管機關公告的基本工資兩倍，便可申請定居。

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據規劃，基本工資兩倍門檻，換算約為5萬5百元，等於最後一年收入須達60萬6千元，除每月薪水外，包含年終獎金、加班費或業外收入等，只要符合資格並申請通過，就能取得定居資格，擁有我國身分證，成為新台灣人。

民進黨立委賴瑞隆今受訪表示，政府在爭取港澳人才到台灣時，也要小心國安上的危險，香港不同於其他自由民主國家，已經是被中國高度統治，中國不放棄對台統一企圖，若中國透過港人進行政治滲透，進入台灣社會、取得台灣身分，透過台灣的自由民主進行政治工作，形成「裡應外合」。

因此，賴瑞隆呼籲，行政部門在鬆綁制度的同時，應思考防弊機制，避免中國利用港人來台工作，取得台灣公民身分，影響台灣危害台灣國安的問題。

邱志偉受訪指出，歡迎港澳專業人士來台工作，然而中國近年實質控制港澳，已經變成「一國一制」，即便也會有討厭中共的港人藉由此政策來台工作，但終究這項放寬將有可能變成中國滲透的管道。

此外，邱志偉說，港人定居台灣，取得我國身分證，若不用放棄香港身分證的情況下，究竟是效忠中華人民共和國，還是中華民國，也是會有忠誠矛盾的問題，而世界之大，在爭取優秀人才上，不應該只拘泥於港澳，應面向新南向政策國家。

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