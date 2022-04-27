為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    政院推修法：惡意逼車可罰3萬6 無照駕駛可罰2萬4

    行政院長蘇貞昌明天將主持院會提出修法，無照駕駛最高將罰二萬四千元。（資料照）

    行政院長蘇貞昌明天將主持院會提出修法，無照駕駛最高將罰二萬四千元。（資料照）

    2022/04/27 20:00

    〔記者李欣芳／台北報導〕行政院為防止嚴重危害道路交通安全的行為，同時鑑於危險駕駛惡意逼車案件頻傳，將提出「道路交通管理處罰條例」部分條文修正草案，加重無照駕駛罰則，上限從1萬2000元提高到2萬4000元，惡意逼車（危險駕駛）罰鍰，將由現行6000元至2萬4000元，上限提高到3萬6000元。

    無照駕駛屬嚴重危害道路交通安全的行為，根據現行規定，罰鍰是6000元至1萬2000元，行政院明天召開的院會將討論通過修正「道路交通管理處罰條例」，將罰鍰由上限6000元提到至上限2萬4000元。

    交通部也針對無照駕駛增訂對汽車所有人罰則，將吊扣汽車牌照1個月；5年內違反2次者，吊扣汽車牌照3個月；5年內違反3次以上者，吊扣汽車牌照6 個月；不過已善盡查證駕駛人駕駛執照資格之注意，或縱加以相當注意而仍不免發生違規者，不在此限。

    有關危險駕駛方面，交通部對危險駕駛的定義，包括道路上蛇行、以其他危險方式駕車、行車速度超過規定最高時速60公里，逼車則是任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式迫使他車讓道等。交通部這次除提高罰鍰，也增訂在高速公路、快速公路或設站管制的道路迴車、倒車、逆向行駛行為屬危險駕駛。

    根據這次修法，惡意逼車的（危險駕駛）罰鍰，最高將可罰3萬6000元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    4大危險駕駛違規 強制汽車險逐次加費2700元無上限
    2022/04/15 06:31

    4大危險駕駛違規 強制汽車險逐次加費2700元無上限
    無照、危險駕駛 罰鍰將加重
    2022/03/11 05:30

    無照、危險駕駛 罰鍰將加重

    季配息型ETF新選擇 00905掛牌上市
    無照、危險駕駛罰鍰修法加重 借車給無照者吊扣牌照
    2022/03/10 18:24

    無照、危險駕駛罰鍰修法加重 借車給無照者吊扣牌照
    惡意逼車 罰鍰刑責將加重
    2021/04/05 05:30

    惡意逼車 罰鍰刑責將加重

    建築也可以SGS認證？ 新莊這案規格高
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播