民進黨正式提名 周春米：要創歷史當屏東首位女縣長

獲民進黨正式提名參選屏東縣長的立委周春米。（資料照，記者羅欣貞攝）

2022/04/27 17:11

〔記者羅欣貞／屏東報導〕民進黨今天（27日）舉行中執會，公告屏東縣長提名候選人周春米；立委周春米今日在中執會後記者會表示，將會努力打拼，為屏東創歷史，成為屏東第一女縣長。

周春米表示，屏東是民進黨人才孕育的重要縣市，蔡英文總統以及蘇貞昌院長都來自屏東，而從1997年以來蘇嘉全、曹啟鴻以及潘孟安3位縣長的努力下，屏東取得長足的進步，「我屏東，我驕傲」也成為縣民引以為傲的品牌。參選屏東縣長，她備感榮幸，也戰戰兢兢，一定會延續綠色執政，品質保證的招牌。

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主持中執會的總統蔡英文也出席記者會，蔡英文表示，周春米具備司法專業，且多次協助屏東爭取地方建設，屏東這些年來越來越進步。「我屏東我驕傲，我是屏東人最有感受」，蔡英文也相信最在地的周春米，可以為民進黨贏得勝利。

周春米也感謝2位黨內同志鍾佳濱、莊瑞雄在初選中與自己淬鍊的民主價值，她將會努力榮耀民進黨，並且邀請縣民一起寫歷史、創紀錄，在年底選出屏東第一女縣長。

56歲的周春米在屏東土生土長，未有正式參與選戰經驗，2年前決定挑戰百里侯時，外界並不看好，但她用行動證明，不斷勤跑基層，以「小米姐姐」親和形象成功打入基層，終在號稱史上最激烈的民進黨屏東縣長初選中脫穎而出，獲得民進黨提名。

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