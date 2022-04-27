民進黨中執會通過 屏東、苗栗、雲林、台中縣市長提名

民進黨中執會今通過徵召立法院副院長蔡其昌參選台中市長、立委劉建國選雲林縣長、前頭份鎮長徐定禎選苗栗縣長，及提名初選勝出的立委周春米參選屏東縣長（由左至右）。（記者叢昌瑾攝）

2022/04/27 16:42

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中執會今通過徵召立法院副院長蔡其昌參選台中市長、立委劉建國選雲林縣長、前頭份鎮長徐定禎選苗栗縣長，及提名初選勝出的立委周春米參選屏東縣長。民進黨主席、總統蔡英文表示，今年底九合一選舉，會以「中央執政好成績，地方推薦好人才」目標，推出優秀縣市長人選，為地方服務，爭取更多台灣人民支持。

周春米致詞表示，她要感謝初選競爭的兩位同志，透過競爭、遵守民進黨規則，淬煉更豐富的民主價值。屏東是民進黨孕育政治人物的重要地方，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌都是屏東人，屏東1997年至今更歷經3位縣長連任，長達25年綠色執政，打造「我屏東，我驕傲」的品牌。她是民進黨在屏東縣提名的第一位女性縣長參選人，她要來創歷史寫紀錄，成為屏東第一位女性縣長，榮耀民進黨、榮耀屏東。

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徐定禎2018年曾以無黨籍身份與民進黨合作，首次參選苗栗縣長，2020年以民進黨籍參選苗栗縣立委。此次為二度參選苗栗縣長的徐定禎首先表示：「我沒被擊倒，我又來了」，他再次獲得提名，是沈重負荷，也是無上光榮，他會竭盡所能全力爭取勝選。終結派系政治分贓，讓清廉勤政的人才出頭，就是苗栗縣重生再造的契機，盼鄉親與他一起創造歷史。

劉建國則火力全開，直指國民黨縣長張麗善家族。他說，一直以來中央跟地方的思維不同，政治是要為人民努力打拚，不能為家族勢力打拚，這樣會延宕執行力，像是前瞻基礎建設，雲林可說是六都之外拿最多預算的縣市，但中央補助的前瞻工程卻一直延宕，「是專業不足還是執行力？還是孕育家族政治成長，其他事情可以暫緩處理？」

劉建國說，不止如此，台灣現在已經2022年，「怎麼還會有重大工程要落下自己名字？這是非常封建的！」劉說，重大工程像是蓋橋、造路都是用百姓稅金，重大工程完工卻表面上落款執政者名字，甚至連打疫苗都是家族成員優先施打，難怪雲林縣幸福指數連續兩年倒數。

蔡其昌指出，他曾在台中市的「山海屯區」生活過，這樣的生命經驗讓他與台中「纏綿悱惻，難以割捨」，也對這城市充滿感情與想像。他從立法院助理一路做到立法院副院長，他來自基層，他了解市民需要什麼，也懂這個城市要什麼。台中市不需要一個公關的市長，而是需要做事的市長，他會用他的行動力與規劃能力，把台中規劃得更好，讓市民安居樂業，「生活首都，好蔡上場」，他將用最團結陣容，面對「勢均力敵，但我們會贏」的選戰。

媒體詢問蔡其昌，是否做中台灣的「火車頭」？蔡其昌說，他不敢說是火車頭，但他會是「黏著劑」，團結協助中彰投苗民進黨的候選人，中台灣區域治理是大家要合作的議題，結合中央會做事團隊，把縣市發展做好。

民進黨主席、總統蔡英文27日主持民進黨屏東周春米（右一）、苗栗徐定禎（右二）、雲林劉建國（左二）及台中蔡其昌（左一）的縣市長提名記者會。（記者叢昌瑾攝）

民進黨主席、總統蔡英文。（記者叢昌瑾攝）

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