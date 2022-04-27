民進黨桃市議員楊梅、龍潭初選 鄭淑方、蕭立妍、張肇良勝出

鄭淑方從楊梅區初選脫穎而出。（記者許倬勛攝）

2022/04/27 13:48

〔記者許倬勛／桃園報導〕民進黨桃園市議員初選民調第9、10選區（楊梅、龍潭區）結果今天出爐，第9選區由現任議員鄭淑方和新人蕭立妍出線；第10選區由前議員張肇良回鍋。

楊梅選區有3人競爭、民進黨提名2席，其中僅有鄭淑方具現任優勢，蕭立妍是教師出身、網紅作家，黎正評曾在大學教書、曾任市府體育局專委，形成「三搶二」局面。最後由鄭淑方以32．08%取得壓倒性勝利，蕭立妍則靠新人加權以5．58%險勝黎正評的5．33%，展現十足女力。

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「打從一開始就沒有鬆懈過」鄭淑方說，雖有現任光環，但一直以來都把自己當成政治素人、選舉新手，這段期間頻繁的站路口、推出文宣、懸掛看板，都是為了吸引選民的目光，未來會繼續努力，以讓楊梅更好為第一目標；蕭立妍則表示大選未到、初選只是拿到門票，不斷往前進才能抵達終點。

第10選區（龍潭區）民進黨提名一席，初選「二搶一」，由前議員張肇良和新人張展聞互別苗頭，結果張肇良以37%篤定獲提名，張展聞則拿下21．03%。

張肇良長期耕耘地方，他表示選舉落馬後，擔任市政顧問期間在市長鄭文燦旁學習許多，會帶著更多的經驗服務家鄉，希望能扭轉龍潭過去四年沒有一席民進黨議員的窘境。

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