「帶職參選」如對選民連剝兩層皮 時力：陋習早該在台灣政壇絕跡

時代力量台中黨部（資料照）

2022/04/27 12:28

［記者蘇金鳳／台中報導］年底選舉各縣市首長人選相繼出爐，時代力量台中黨部表示，很多參選人是現任立法委員「帶職參選」，但負責任的政治人物不該騎驢找馬，尤其帶職參選與現職任期有重疊的其他職位，拋棄原先選民的託付，卻還能保有全數選舉補助款，選完竟還能再領一次，相當於對選民連剝兩層皮。呼籲各黨派參選人應該盡早辭去立委一職，不要雙重標準。

時代力量台中黨部指出，根據公職人員選舉罷免法，參選人得票達一定門檻，可獲每票30元的選舉補助款，依中選會統計，近3屆直轄市長及地方縣市首長選舉，非競選連任之民選公職人員帶職參選共計45位，總計領取選舉補助款高達6556萬元。多數人在帶職參選期間難以全心投入原職位之工作，若當選其他職位後拍拍屁股走人，卻又能保有原職位的選舉補助款，是相當荒謬的情形。

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時代力量台中黨部表示，在美國的亞利桑那州、佛羅里達州、德克薩斯州等均有限制任期重疊卻要帶職參選的規範，而本黨立法院黨團也參考美國德州的 ＂Resign-to-run＂條款，提出《公職人員選舉罷免法》的修法草案，限制任期重疊之公職參選人應於登記參選時主動辭職，且應按比例退回補助款。此修法若通過，可避免參選人在當選新任公職後，竟可全數保有選舉補助款的爭議。

時代力量台中黨部表示，「雙重任期」的帶職參選是對選民的「雙重剝皮」，過去每有這類爭議，各黨陣營總是相互指責，卻對自家人用「雙重標準」寬待。

時代力量台中黨部指出，帶職參選的政治陋習，早該在台灣政壇絕跡。時力台中黨部籲請立法院盡速啟動修法，杜絕帶職參選就從2022開始，同時也呼籲任期重疊的參選人帶頭辭職，不僅宣示決心，更要作為負責任政治人物的表率。

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