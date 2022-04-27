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    北市議員陳永德擬脫黨參選？ 蔣萬安：透過相關機制協調溝通

    國民黨台北市議員陳永德傳出擬脫黨或是改披民眾黨籍參選，國民黨立委蔣萬安今表示，相信黨會透過相關機制協調、溝通。（記者叢昌瑾攝）

    國民黨台北市議員陳永德傳出擬脫黨或是改披民眾黨籍參選，國民黨立委蔣萬安今表示，相信黨會透過相關機制協調、溝通。（記者叢昌瑾攝）

    2022/04/27 11:46

    〔記者吳書緯／台北報導〕備戰年底地方選舉，國民黨近期也在進行台北市議員參選人的黨內初選，卻傳出未登記初選的國民黨台北市議員陳永德擬脫黨或是改披民眾黨籍參選；對此，國民黨立委蔣萬安今表示，相信黨都會透過相關的機制協調、溝通，國民黨一定會推出最強的候選人、發揮團體的戰力。

    有意問鼎台北市長寶座的蔣萬安今在立院接受媒體聯訪；對於陳永德可能脫黨參選的傳聞，蔣萬安作出上述表示，並指出黨中央也會顧慮各方的因素，相信國民黨就是推出最好、能夠應戰的候選人。

    針對北市松山信義議員選區提名爭議，蔣萬安說，台北市各區都在進行相關的提名作業，陸續也會完成，都希望提名能夠順利，接下來提名完成之後，國民黨面對年底選戰「就是打一個團體戰，發揮團隊的戰力」。

    至於傳聞找前台北市議會議長吳碧珠等人請益遭「碰壁」；蔣萬安闢謠，都一直在持續跟市政非常熟悉的前輩來請益，而且他們也都非常願意提供建議和協助，「我都非常感激」，也絕對不會被外界有心人士刻意的操作，而被影響或被分化。

    民進黨立委何志偉日前上廣播指出，蔣萬安在台北市長選戰的民調下滑；對此，蔣萬安表示，透過民調來帶風向，「其實我們都看到了很多」，但是這些其實都不影響他在基層持續的傾聽，還有跟各界的請益、了解民眾的需求，為民眾積極解決問題的態度。

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