立委紛提案修「戶籍法」免2年未返台戶籍遷出 內政部態度謹慎

立法院內政委員會今審查「戶籍法」修正草案，內政部次長陳宗彥列席報告。（記者吳書緯攝）

2022/04/27 09:37

〔記者吳書緯／台北報導〕武漢肺炎疫情影響世界已超過2年，許多旅外國人未能在2年內返台，導致戶籍遭到遷出，影響投票權等權利，朝野立委紛提案修「戶籍法」，增訂因天災、事變等因素導致無法入境，不適用出境2年以上應戶籍遷出的規定；內政部報告表示，遷徙是事實行為，遷徙登記應依事實認定，而例外排除適用遷出國外的認定標準不一，嚴重影響戶籍制度的安定性。

立法院內政委員會今審查「戶籍法部分條文修正草案」，朝野立委紛提案修法，共有15案一併審查，內政部由政務次長陳宗彥列席備詢。

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陳宗彥報告指出，武漢肺炎疫情以來，有些國家對於國民返國會設下限制，但我國從未限制國人入境返台，亦有國人認為我國防疫成效良好，國內環境相對安全，而選擇返國，國人出境後，如果不便於2年內回國，雖戶籍被遷出國外，只要持我國護照或入國證明文件回國後，即可由本人、戶長或委託第三人辦理遷入登記。

陳宗彥表示，戶籍遷出國外的國人仍具有總統、副總統選舉權，至於地方公職人員選舉，核心為「在地居民參與政治」，自然應在地設籍一段時間，已瞭解地方事務，始能選賢與能。而疫情期間為保障境外國人權益，有關健保、國保資格，國民年金及勞保老年給付、所得稅、地價稅等，各機關均已提出寬緩措施，權益不受影響。

針對戶籍登記的重要性，陳宗彥表示，戶籍登記之目的是為明確個人相關戶籍狀態，針對民眾確有發生戶籍法規定應為登記的事實，依法應向戶政事務逤辦理相關登記事宜，當事人如果已出境，未有在國內居住的事實，自應辦理遷出國外登記。

陳宗彥強調，「戶政為庶政的基石」，戶籍登記資料是國家相關政策重要的參據，政府在資源分配、制度規劃的過程中，往往必須仰仗戶籍資料作基礎，遷徙登記作為戶籍登記項目之一環，除據以瞭解人口遷徙的動態資料及證明人民的設籍期間，並以之確定因涉及一定期間而發生的權利義務關係。

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