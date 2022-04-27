挺身挑戰縣長選戰 時代力量宋國鼎：苗栗需要改變

苗栗縣議員宋國鼎。（宋國鼎提供）

2022/04/27 07:00

〔記者楊丞彧／台北報導〕苗栗縣議員宋國鼎昨天正式宣布，將代表時代力量投入苗栗縣長選戰。民進黨近日也確定徵召前頭份市長徐定禎迎戰，而國民黨內正上演爭取提名戲碼，讓苗栗縣長一役熱鬧了起來。宋國鼎受訪時強調，改變是苗栗人的共識。而面對縣長選戰，他不怕沒選上，但若可以因此為苗栗人贏來改變的機會，他認為是相當光榮的。

意外從法律圈踏入政治圈，今年41歲的宋國鼎不諱言，從政原本不在人生藍圖中，不過，因為加入關廠工人的義務律師團，認識了一群「有趣的人」，其中包括現任立委邱顯智，也是把他「推坑」進政治圈的關鍵人物。2017年時邱顯智擔任時代力量竹苗黨部主委，為尋找2018年地方議員選舉的人選焦頭爛額，沒想到居然打起他的主意，還祭出猛烈攻勢。後來他想想，或許這是為故鄉苗栗貢獻的機會，因此點頭，也幸獲鄉親栽培，當選為縣議員。

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被問到從何時萌生參選的念頭，宋國鼎透露一年多前就開始醞釀，也反覆思考許久。這段時間以來曾請益過有首長經驗的前輩，以及選過縣市長的先進。但真正給他力量的，還是苗栗在地人的聲音。許多地方民眾都提到，苗栗要有新的機會、要有改變的契機，「可以說是大家的共識」。

宋國鼎提到，他投入縣長選舉被很多人質疑「太躁進」、「不自量力」、「砲灰」，但他認為政治本身不是目的，民眾的利益以及更好的生活才是，他比較在意的是如何讓苗栗更好。針對苗栗的政治環境與現況，「要改變現況」就是苗栗人的共識，「這是鐵一般的事實」。

宋國鼎指出，在苗栗現有僵固的政治環境中，必須用非典型的方式，才能攪得動池水。在這樣的環境下，光是他參選縣長這點，就是很有意義的事。光踏出第一步開始，事實上改變就已經在發生。苗栗過去鐵板一塊的派系政治遊戲規則必須被鬆動，苗栗人需要一個公平的機會，不然就不會有其他人願意踏進來，這也不是所謂的民主政治。

宋國鼎表示，這場縣長選戰，沒人會認為輕鬆。他並不害怕沒選上，也不眷戀議員的位置。但相對地，如果能用現在議員這樣的政治位置，來交換苗栗人能夢想迎來改變的機會，他認為是相當幸運且光榮的。即便失去議員的位置，但如果能真正帶來可能的機會、願景和改變，這樣做是值得的。這不是為了派系或政黨，而是為了苗栗的下一代，期盼他們未來可以很驕傲地說出「我是苗栗人」。

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