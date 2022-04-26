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    藍議員造謠判賠20萬定讞 謝長廷：謠言產生時機點不可思議

    謝長廷表示，國民黨台中市議員張瀞分轉傳謠言指稱他竄改國名一事，謠言出現的時機點令人不可思議。（資料照）

    謝長廷表示，國民黨台中市議員張瀞分轉傳謠言指稱他竄改國名一事，謠言出現的時機點令人不可思議。（資料照）

    2022/04/26 20:47

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台中市議員張瀞分在群組轉傳謠言，指駐日代表謝長廷竄改「中華民國」國名被日方裁罰，最高法院判張瀞分賠償謝長廷20萬元定讞。對此，謝長廷表示，在他就任駐日代表、想要做些改革時，就開始有這種謠言產生，時機點不可思議。

    謝長廷在臉書貼文表示，他對這個謠言的動機一直存疑，「在我就任駐日代表，想要做些改革的時候，就開始有這種謠言產生，時機點是不可思議。」

    謝長廷指出，過去駐日代表處或其他辦事處的財產，多登記為個人名義，例如東京的代表處就是登記在已故的前代表馬紀壯名下，有的是登記在其他個人名下，長達數十年，登記人過世後，有些子孫散佈各地難尋，日久也會面臨時效等問題，因此他決定成立公益法人，把這上百億日圓財產登記回來。

    謝長廷說，有些仍在世的登記人非常配合，但也有人用各種裡由拖延，處理這件事除了內部公文往返，還要跟日方相關機關聯絡交涉，保密上不容易，所以他只要一有動作，各種謠言就會產生，但他還是堅持徹底執行，最後終於把東京、橫濱、福岡等地的館產都登記回來。

    另外，有人疑問張瀞分賠償金額僅有20萬元，可能連律師費都不夠？謝長廷表示，「這點我尊重每個法院對名譽價值的衡量，至少，有給了是非，要再處理其他沉痾舊案，也才有精神。」

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