蔡英文視察指揮中心 「13字+11字」喊話四大重點

蔡總統（中）今天下午視察中央流行疫情指揮中心，揭示四大重點防疫措施。（記者林惠琴攝）

2022/04/26 17:38

〔記者林惠琴／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情逐步邁向高峰，總統蔡英文今日下午3點視察中央流行疫情指揮中心，會後發表談話，向民眾喊話「配合指引、保持冷靜、戒慎不恐懼」，強調「病毒越近，我們就要越冷靜」，並指因疫情發展邁入防疫新階段，揭示四大重點防疫措施。

蔡總統表示，5月1日連假將到來，這兩年多來因應疫情挑戰的指揮中心與一線防疫同仁始終堅守岡位，大家都很辛苦，今日視察指揮中心主要是聽取疫情簡報，也為防疫一線同仁打氣，感謝他們的辛勞。

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蔡英文指出，近來台灣這波Omicron變種病毒株流行，傳播非常快速，參照其他國家的經驗與我國專家評估，目前疫情還沒有達到高峰，本土疫情將會持續升溫，每天新增確診數會持續增加。很多人覺得病毒離自己越來越近，但到目前為止，確診者99.68%以輕症或無症狀為主，致死率為0.01%，疫情健康風險相對較低，現致力於加強中重症防治。

蔡英文指出，面對疫情變化，指揮中心與專家小組都有充分掌握疫情發展，政府會做好準備，因應不同階段的挑戰，呼籲民眾「配合指引、保持冷靜、戒慎不恐懼」。

蔡英文指出，因應Omicron的特性，必須調整防疫策略，過去幾天中央與地方召開許多防疫會議，也由專家做出建議，兼顧防疫與經濟、社會運作仍是目標，而因應疫情發展，要邁入防疫新階段，共計有四大重點防疫措施：

一、持續強化輕重症分流，並且確保醫療量能充足。醫院只收治中重症與高風險確診者，其他針對年齡與情況不同，分別安排入住集檢所或防疫旅館或居家照護；對於確保醫療量能，都做了相當規劃與準備。

至於輕症與無症狀會透過居家照護，協助民眾在隔離期間確保健康，直到無症狀解除，進行7天自主健康管理，也要感謝醫師、藥師的全力支援以順利推動政策。

同時抗病毒藥物整備，陸續穩定到位，目前瑞德西韋充足，加訂70萬人份口服藥物，其中35萬人份已抵達，未來35萬人份也會陸續到貨，並視儲備量增加採購。

二、快篩實名制預計徵用1億7千萬劑，國外採購並徵用1億4千萬劑，國內也有快篩國家隊生產供應3千萬劑；預計5月3日前2千多萬劑到貨，規劃近期實施快篩實名制，確切時間由指揮官陳時中宣布。

不過，市面其他管道仍可購買快篩，政府密切關注市場供貨狀況，同時協調業者在熱點增加鋪貨量，確保合理價格供應市場，蔡總統也拜託民眾如同配合口罩實名制，請分流購買、不要囤積，以及配合指引，有需要再使用，確認自己健康，以採取下一步行動。

三、重點疫調，因應Omicron傳播力快，但感染症狀較輕，潛伏期較短，因此改採重點疫調，以最小匡列為原則，調整為確診者發病日或前2日密切接觸者，密切接觸者也從10天居隔縮短為3+4。

四、仍要持續提高疫苗涵蓋率，經過2年多的努力，現在人口涵蓋率第1劑84.57%、第2劑79.84%、基礎加強劑接種率0.85%、追加劑接種率58.24%，只要持續提高，就可強化整體防疫韌性，並指國內外研究顯示長輩感染風險最高，呼籲一起關心長輩接種情況，有時間就陪長輩打疫苗，以迎接疫情挑戰。

蔡總統指出，在這個階段，中央將與地方密切合作，確保各類對象能夠得到及時照顧，行政院已經召開跨部會討論，做好物資與人力準備，再次感謝從中央到地方、政府與民間，不眠不休守護國人健康的人，也感謝所有台灣人民團結防疫，讓台灣成為世界羨慕的焦點。

蔡總統提到，上個月外銷訂單為歷年最高，也連續25個月出口正成長，顯示在疫情之下，台灣經濟穩定成長，證明絕對有能力面對變化與挑戰，現在面對新一波疫情，呼籲「病毒越近，我們就要越冷靜」，一定能夠迎接挑戰，一起打造更強韌的台灣。

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