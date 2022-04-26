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    信義鄉望美村「分家」 7月新成立「卡里布安村」

    南投縣信義鄉望美村，由望鄉與久美部落組成，7月望美村分村，望鄉部落將成立為「卡里布安村」。（記者劉濱銓攝）

    南投縣信義鄉望美村，由望鄉與久美部落組成，7月望美村分村，望鄉部落將成立為「卡里布安村」。（記者劉濱銓攝）

    2022/04/26 17:16

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣信義鄉望美村由「望鄉」與「久美」部落組成，惟該村有阿里不動溪流經分隔2部落，另因分屬不同布農族社群，經地方爭取「分家」，以及望鄉部落戶數通過核定，7月起望鄉部落將改為成立「卡里布安村」（布農族語「月亮」），望美村分拆後僅保留久美部落，村名維持不變，望美村長暫代卡里布安村長工作，直到12月25日地方選舉首任新村長就職。

    信義鄉布農族人在日治時期依各社群為治理單位，惟光復後行政區劃分，望鄉與久美部落就成了「望美村」，但2地因溪水隔閡，交通與村里服務不便，且望鄉社群以巒社為主，久美則包括卓社、鄒族，以及外地移民，2地生活方式不盡相同，以致地方長期爭取分村。

    信義鄉公所表示，原本望美村有629戶，去年望鄉部落經分戶與統計共252戶，接近300戶的分村門檻，經送縣府審議，考量2地交通與溪流的地理隔閡，最終核准望美村「分家」，望鄉部落將於7月起成立新的「卡里布安村」，目前部落既有3個鄰將細分成5個鄰，屆時新的村成立後，就會展開門牌、身分證、戶籍等資料變更，以便趕上年底選舉。

    原本的望美村名稱則不變，但轄區僅保留久美部落，現有9個鄰因分村後變成6個鄰，計有377戶，7月起將由現任村長暫代新的村的村里事務，待12月25日新任村長就任，才結束代理工作。

    南投縣政府表示，望美村「分村」係依照南投縣村里鄰編組及調整自治條例進行，地方公所提報分村計畫經代表會同意，再送縣府審查，雖分出新村以300戶為原則，但考量山區地理環境與交通不便，才核准通過，新村的成立日由公所決定，依規須在選舉投票前4個月上路，依照提報的7月實施，時程上有符合規定。

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