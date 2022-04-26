2助理確診 立委趙正宇大溪服務處暫停服務至5/2

2助理確診，立委趙正宇宣布大溪服務處暫停服務至5月2日。（圖擷取自趙正宇臉書）

2022/04/26 15:39

〔記者李容萍／桃園報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診數逐日攀升，桃園市繼國民黨立委魯明哲24日自爆1助理確診、中壢區環北路服務處暫停服務；無黨籍立委趙正宇在臉書粉絲專頁公布「大溪服務處助理24日接獲確診通知，即日起暫停開放及清消」，趙正宇今天下午受訪表示，大溪服務處林姓、王姓2名助理，24日接到確診通知後，該服務處暫停開放至5月2日，若有需要服務的鄉親，請改至八德服務處。

趙正宇表示，大溪服務處林姓、王姓2名助理本月23日出現發燒不適症狀，經PCR檢測呈現陽性，24日接獲確診通知，2人居隔10天，至5月5日解隔，大溪服務處即日起暫停開放至5月2日，該服務處並進行環境大清消，需要洽公服務的鄉親請改至八德服務處（八德區永福西街38號）。

請繼續往下閱讀...

趙正宇提到，為確保鄉親及同仁安全，他每天都做快篩檢測，至今1星期所做快篩均呈陰性反應，並未與確診者有密切接觸足跡，他呼籲鄉親在室內、室外都要戴好口罩、多使用酒精消毒、儘快完整接種疫苗，做好各項防疫措施，保護自己也保護他人。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法