中市府施政民調連續4個月下滑 議員：恐影響盧市長連任

中市府施政民調連４月下滑，議員楊典忠指恐影響盧市長連任。（記者蔡淑媛攝）

2022/04/26 15:23

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市府每年編列200萬元進行「政策推動暨整體施政滿意度調查」，去年以擴充合約方式多花58萬3605元進行4次調查，民調做到今年1月份，市議員楊典忠指擴充民調適逢中二立委罷免補選，從去年10月到今年1月市府整體施政滿意度連4個月下滑，滿意度從74%降到68.4%，質疑民調下降讓市長盧秀燕遲遲不幫忙輔，他認為，民調連4降是市府團隊施政警訊，恐怕會影響年底市長連任。

台中市副市長黃國榮表示，市民對於施政滿意度降低，是對市府團隊的提醒，市府應該更努力，針對不滿意度較高的項目加強改進，除了副市長與局處長是政務官，其他市府同仁都是事務官，不論誰當市長，市府團隊處事態度都是一樣，認真做、做好建設、服務，我們所有政務官也會盡全力幫市長取得連任。

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市議員楊典忠表示，2019年起市府每年編列200萬元進行施政滿意度民調，去年市府以擴充合約方式多花58萬3605元進行4次調查，擴充合約分別在6月、10月、11月、及今年1月進行民調，去年中二選區罷免本來是在8月底投票，後來因為疫情延後到10月底，於是市府擴充加了3次施政滿意度民調，後來中二立委補選在今年1月，所以才又追加民調到今年1月，令人質疑市府施政滿意度民調與中二立委補選的關聯性。

楊典忠說，去年10月到今年1月市府整體施政滿意度連續4個月都下降，滿意度從74%降到68.4%，不滿意度也來到最近一年的新高，不滿意度從12.9%上升到18.9%，民調結果符合中二立委補選的結果，市府施政滿意度不佳，連帶影響台中市執政黨立委候選人的支持度，他要求政風處進行調查，市府有沒有因為中二立委罷免與補選而去擴充合約進行民意調查。

楊典忠認為，不能把公帑拿去政黨私用，市府以擴充合約方式增加民意調查次數，也等於變相追加預算，應該透過正常程序「追加減預算方式」處理，也讓審查預算的台中市議會了解增加民調的必要性，規避議會監督也是不可取的，無論如何市府都要檢討改進。

研考會主委吳皇昇表示，民調短期震盪是很正常的現象，整體而言，目前市府滿意度維持在7成左右，長期趨勢也呈現成長態勢，但市府團隊不會因此懈怠，感謝市民鞭策及肯定，現階段重大任務就是齊心防疫。

吳皇昇也說，市府每月都會進行民調了解民意需求，去年因多項重大社會議題變化大，例如食安、萊豬、空品及疫情等，都是政策研擬的重要依據，跟選舉毫無關係，盼勿過度解讀。

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