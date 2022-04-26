韓粉被挺韓直播主嗆告求助綠營民代 鄭孟洳：服務不分黨派

高雄市議員鄭孟洳接獲韓粉求助，強調服務不分黨派。（記者王榮祥翻攝）

2022/04/26 00:09

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高雄市議員鄭孟洳曾被「韓粉」嗆聲罷免，近日卻收到自稱「韓粉」的求助信，對方聲稱遇上某「挺韓直播主」嗆告，希望幫幫忙；鄭孟洳強調，服務不分黨派，服務處願意提供協助。

鄭孟洳25日晚指出，前年罷免高雄市長韓國瑜後，眾多「韓粉」隨即啟動報復性罷免，三民區當時就有韓粉嗆聲，要罷免她與另兩位民進黨籍市議員康裕成、何權峰。

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她表示，24日卻收到自稱「不是支持者的人」陳情，內容提到曾參與「罷康」，卻遭某挺韓直播主嗆告，質疑該直播主藉由韓國瑜選舉斂財，牽扯數百萬資金與數千份個資。

鄭孟洳研判，當初這個韓粉所參加的罷免團體有些糾紛，只是看到憲法賦予人民的權益被濫用，甚至牽扯金錢與個資糾紛，實在看不下去。

她說，雖然沒獲寄件人支持，寄件人過去也曾參與罷免，但如郵件所說，參與政治就是為了「維護並爭取人民權益與福利」，作為市民選出的議員，服務不分黨派，服務處願意提供協助。

但因陳情人沒留下聯繫方式，初步只能mail回覆，怕漏掉訊息，如果陳情人關注她的粉專，希望可以注意到。

此外，鄭孟洳提醒，她的服務處每週二、週二上午9點30分到11點30分都有免費法律諮詢！

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