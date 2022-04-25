公廣集團董事難產 柯建銘：修法緩不濟急、朝野儘速協商

立法院民進黨團總召柯建銘。（資料照）

2022/04/25 21:20

〔記者謝君臨／台北報導〕華視新聞台近日接連出包，引發各界關注公廣集團董、監事改選問題。執政黨立委拋出修正「公共電視法」，盼調降董、監事審查委員會須3/4以上同意的高門檻，但立法院民進黨團總召柯建銘直言，修法緩不濟急，還是要透過朝野協商儘速解決，越快產出人選越好，希望5月底以前順利選出董、監事。

柯建銘表示，公廣集團的問題，在於長期沒有董、監事，在近期兵荒馬亂的關鍵時刻，追根究底還是公視董事要先產生，現在最急的是把公視董事選出來，現階段修法緩不濟急，朝野須盡快協商，讓公視、華視董事順利進行改組。柯表示：「希望下個月改選順利完成，當然是越快越好，朝野冷靜理性面對。」

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華視新聞製播接二連三出包，導致華視代理總經理陳雅琳、公廣集團董事長陳郁秀雙雙請辭。民進黨立委林楚茵日前表示，在國民黨的惡意杯葛之下，第七屆公視董事會改組已延宕兩年半，目前的董事會與經營團隊都處於延任、暫代的荒謬狀態，難怪一直出包，國民黨若真心關注公廣集團未來，請別再打假球。

林楚茵指出，公視這屆董事會早在2019年9月25日就已任滿，迄今已逾兩年半，但因為國民黨代表的審查委員惡意缺席，導致審查委員會無法召開，至今仍無法選出足額董事舉行董事會、產生新的經營團隊；公廣集團目前的董事會與經營團隊，都處於延任、暫代的荒謬狀態，難怪一直出包！

現行「公視法」規定，公視基金會設董事會，由董事17人到21人組織；由立法院推舉11名到15名社會公正人士組董、監事審查委員會，由行政院提名董、監事候選人，提交審查委員會以3/4以上多數同意後，送請行政院長聘任。換言之，國民黨推舉審查委員若缺席，即無法達審查門檻，形同流會。

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