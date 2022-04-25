最愛恆春古城的閣揆 蘇貞昌指示動用4.3億好好規劃

蘇貞昌（中）帶文化部官員與屏東縣長潘孟安（右）視察恆春古城。（記者蔡宗憲攝）

2022/04/25 19:09

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕行政院長蘇貞昌今天（25日）南下屏東行程，除了出席校園啟用「班班有冷氣」，也前往東港視察周邊鹽埔漁港設施，下午更南下恆春了解「恆春古城保存活化專案計畫」的進度，指示動用四億三千萬規劃外，也關注古城串連及找尋展演場域帶動觀光。

抵達屏東最後一個行程恆春古城後，蘇貞昌從北門城內聽取簡報，一路走到北門城外了解公有地狀況及城門口受損情形，還登上北門城牆觀察適合展演的區域，並從北門城牆步行約五百公尺到東門，希望了解目前城牆串連的斷點及困難，認真研究的程度，讓隨行的地方人士直呼「院長對恆春古城是真愛！」

請繼續往下閱讀...

蘇貞昌視察中多次強調，「古城維護不要新建設施」，希望以古色古香的城牆為舞台背景，規劃出一塊展演場所，讓國內外觀光客能在逛古城的途中欣賞在地民謠，或坐下來休息欣賞古城之美，愛上這座台灣保存最完整的古城池。

這項四億三千萬四百萬預算的「恆春古城保存活化專案計畫」，共分為六大項，包括修護、交通安全、加固、景觀美化、光環境優化以及活化推廣和周邊設施整修，預計二○二四年底前完成。

而鹽埔漁港的工程視察，蘇貞昌說，一年多前也曾至此視察，當時還為了鹽埔漁港周邊境髒亂頗為不悅，昨安排鹽埔視察行程形同驗收，對整體改善成果還算滿意；屏縣長潘孟安及居民則提出漁工安置中心、漁港道路興建、鹽埔泊區曳船道改善工程以及新園水患等訴求，蘇貞昌也指示政委吳澤成及相關單位詳細記錄，強調屏東爭取的政院一定支持，務必加速推動。

蘇貞昌指示四億三千萬規劃恆春古城。（記者蔡宗憲攝）

蘇貞昌看了多次古城內外，相當重視。（記者蔡宗憲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法